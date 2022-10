Amadeus: “Emergenza”, richiesta d’aiuto urgente in diretta a Soliti Ignoti

Soliti Ignoti-Il ritorno, il conduttore chiede aiuto ai telespettatori per un’iniziativa benefica

Non è mancato neanche oggi, martedì 18 ottobre 2022, l’appuntamento con il seguitissimo gioco dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus, che pochi minuti dopo l’inizio della puntata ha chiesto l’attenzione dei telespettatori rivolgendo loro un appello molto importante per un’iniziativa benefica legata ad una situazione di vera emergenza: “Proprio in questi giorni la Rai affianca Save the children” ha premesso, continuando

C’è una campagna chiamata “Emergenza Fame” che serve per portare cibo, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti in tutto il mondo.

“Basta un sms o una chiamata al numero 45533” ha poi spiegato (con l’sms si possono donare 2€ mentre da telefono fisso è possibile donare 5 o 10€).

Tinto e l’appello a Soliti Ignoti: “Aiutateci, basta davvero poco”

Amadeus ha poi ceduto la parola al collega Tinto, stasera suo ospite, che ha rinnovato l’appello ai telespettatori premettendo: “Qui in studio il telefono si deve tenere spento, ma chi ci sta seguendo da casa ha il telecomando in una mano e il cellulare nell’altra…”.

Vi chiediamo un piccolo aiuto, basta davvero poco. Ci sono 13 milioni di bambini in tutto il mondo che soffrono la fame: 13 milioni significa 5 volte la popolazione di Roma.

“Detto così ha un altro effetto… E’ assurdo che nel 2022 ben 13 milioni di bambini soffrano la fame” ha aggiunto successivamente il conduttore che nei mesi estivi abbiamo visto alla guida di Camper, su Rai1, in onda tutti i giorni a mezzogiorno.

“I nostri problemi sono piccoli rispetto a chi non ha neanche cibo”, le parole di Tinto

“Noi in questo periodo abbiamo il problema del caro bollette, ma è un problema piccolo se confrontato con i problemi di chi non ha neppure cibo da portare a tavola” ha poi concluso l’ospite di Amadeus, ricordando ancora una volta ai telespettatori del sempre seguitissimo Soliti Ignoti il numero tramite il quale è possibile fare donazioni, numero poi ribadito un’ulteriore volta dal padrone di casa del programma.