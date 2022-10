Anticipazioni Amici 22 di domenica 23 ottobre: ospiti, sfide ed eliminati

Le nuove classifiche della prossima puntata

E’ mercoledì e così come ogni settimana anche oggi è stata registrata la nuova puntata del talent di Canale5. La pagina AmiciNews ha fornito tutti i dettagli di quello che andrà in onda domenica. Anche nella prossima puntata ci saranno due classifiche esterne, quella di canto sulle cover giudicata da Nek, e quella di danza giudicata da Eleonora Abbagnato. Stando alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 23 ottobre per quanto riguarda quella di canto i voti saranno i seguenti: Aaron 8, Niveo 8-, Piccolo G 8, Tommy e Wax 7.5, Ndg 6.5. Invece la classifica di danza sarà la seguente: Maddalena, Ramon e Samuel 8, Claudia e Gianmarco 7, Samu e Ludovica 6, Mattia e Asia 5. Sia l’ultimo in classifica della categoria canto che l’ultimo di ballo, Ndg e Mattia, hanno affrontato l’esame per la riconferma della maglia e l’hanno superato. Invece per Asia a decidere sarà anche questa volta il televoto.

Amici 22 anticipazioni di domenica 23 ottobre: nessun eliminato

Oltre alla riconferma delle maglie nella prossima puntata ci saranno anche due sfide: quella di Andre e quella di Rita, voluta da Emanuel Lo e per la quale quest’ultimo e Alessandra Celentano litigheranno. Entrambi gli allievi vinceranno le proprie sfide e inoltre anche Asia rimarrà nella scuola per volere del pubblico. Alessandra ha spiegato che Rita a causa della dislessia conta i tempi e per questo non pensa all’espressività. C’è stata anche una nuova gara di ballo sull’improvvisazione giudicata da Sebastian. A gareggiare sono stati Ramon, Gianmarco e Mattia. Anche i cantanti hanno fatto la gara inediti tra Niveo, Cricca e Piccolo G e a vincere è stato quest’ultimo.

Tutti i dettagli della puntata: sono nate le prime coppie

Nel corso della puntata Maria De Filippi, che ha ricevuto una lettera dolorosa, ha mostrato un filmato con le prime due coppie della scuola che si sono baciate. Sono Rita e Niveo e Mattia e Maddalena. E ancora, come sempre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno litigato, mentre Arisa e Rudy Zerbi hanno ballato insieme. Infine ospite ad Amici 22 domenica 23 ottobre sarà Alex, mentre Elena D’Amario e Giulia Stabile balleranno una coreografia per quanto sta accadendo in Iran.