Amici 22, Lorella Cuccarini delusa da Rudy Zerbi: “Mi ha disturbato”

Lorella Cuccarini si sfoga contro il collega: “E’ un processo alle intenzioni”

Nella puntata di oggi del daytime di Amici 22 si è svolta la sfida di Niveo, allievo di Lorella. Prima della sfida la Cuccarini non ha voluto dire niente ma si vedeva che aveva dei sassolini da togliersi. Ed infatti quando la gara è terminata, decretando Niveo vincitore, Lorella ha voluto chiarire delle cose con Rudy Zerbi inerente alla lettera che quest’ultimo ha inviato a Niveo. In particolare Rudy aveva scritto che secondo lui l’allievo pensa troppo al consenso dei ragazzini a casa e che in lui non vede verità e genuinità. Lorella gli ha detto:

“Questo mi ha un po’ disturbato ma anche divertito. Tu non puoi scriverlo se poi non porti delle evidenze. Questa settimana ho chiesto anche dei video che però non ci sono. E’ un processo alle intenzioni che io rimando al mittente”.

L’allievo di Amici 22 vince la sfida: ma il giudice non è convinto

Come sopradetto la sfida è stata vinta da Niveo ma non tutto è andato liscio. A giudicare la sfida è stato Carlo Di Francesco, ex professore della scuola e marito di Fiorella Mannoia. Il giudice ha voluto sentire due pezzi a testa, un inedito e una cover. Tuttavia quando è stato chiamato da Lorella Cuccarini a prendere una decisione è apparso fortemente in dubbio e non in positivo. Carlo ha parlato di una voce acerba e di una calda, di una personalità acerba e di un’altra ben definita. Insomma, entrambi non lo convincevano. Alla fine ha scelto Niveo ma ha aggiunto:

“C’è qualcosa che non mi torna in entrambi ma sicuramente l’attitudine che trovo più matura almeno per provarci qua dentro è quella di Niveo”.

Lorella Cuccarini accetta il giudizio del giudice: “Faremo tesoro dei consigli”

Dopo aver fatto una sfuriata agli allievi Lorella si è concentrata su Niveo consapevole di alcuni problemi da risolvere.

“Faremo sicuramente tesoro dei consigli”

ha detto la Cuccarini riferendosi ai giudizi di Carlo Di Francesco. In particolare quest’ultimo, vedendo Niveo super apprezzato dal pubblico, gli ha detto che questo non basta per diventare un artista che va avanti. A difesa dell’allievo di Amici 22 però Lorella ha detto che Niveo ha sofferto di ansia da prestazione.