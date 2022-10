Lorella Cuccarini, sfuriata agli allievi di Amici: “È un peccato mortale”

La professoressa di Amici 22 incontra i cantanti dopo il provvedimento disciplinare

In tre settimane dall’inizio del programma gli allievi del talent, e in particolare i cantanti, hanno già ricevuto ben due provvedimenti disciplinari. Per questo motivo, dopo essersi già piuttosto infastidita durante la puntata di domenica, Lorella Cuccarini oggi ha voluto incontrare i suoi tre allievi. Qui l’insegnante ha detto a Cricca, NDG e Niveo che questa situazione non le piace per niente e che non vuole più sentire la conduttrice iniziare la puntata dicendo di dover dare un nuovo provvedimento disciplinare. Lorella ha poi aggiunto che un allievo dovrebbe essere mandato via perché ha perso una sfida con uno migliore di lui invece che per motivi disciplinari. Poi ha aggiunto:

“Mandare a casa una persona talentuosa, che potrebbe fare tantissimo, perché non ha capito che ci sono delle regole che vanno seguite è un peccato mortale”.

Lorella Cuccarini e la lezione agli allievi: “Stare qui è un privilegio”

Quello che l’insegnante di Amici 22 ha cercato di spiegare ai suoi tre allievi è che questa scuola è un’occasione importantissima e non devono sprecarla per stupidaggini. Inoltre, dopo aver ricevuto delle parole inaspettate da una collega, Lorella ha detto che le lezioni che si fanno a scuola, di qualsiasi argomento siano, oltre ad essere già obbligatorie dovrebbero rendere felici i ragazzi e non essere un peso tanto da saltarle.

“Stare qui è un privilegio, è una cosa importante. Fuori ci sono tanti ragazzi che vorrebbero stare al vostro posto”

ha infine detto ai ragazzi.

Gli allievi di Amici 22 fanno una promessa: “Cambiamo registro”

Vedendo la delusione di Lorella Cuccarini, che ha scommesso e creduto in loro, i ragazzi sono apparsi davvero dispiaciuti di quanto accaduto. “Cambiamo registro” ha detto Cricca, seguito dall’assenso degli altri due compagni. Subito dopo Niveo ha spiegato che loro si erano pentiti immediatamente di aver saltato una lezione e che si sono sentiti in colpa per una settimana ancora prima dell’arrivo del secondo provvedimento disciplinare. Prima di congedarsi Lorella ha pregato i ragazzi di sapersi comportare e gli ha fatto capire che non ci saranno possibilità infinite senza conseguenze.