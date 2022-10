Amici 22, Maria De Filippi perde la pazienza: “Che dobbiamo fare?”

Maria De Filippi bacchetta i cantanti della scuola: “Non c’è da fare un grande applauso”

E’ iniziata da poco la nuova puntata di Amici 22 oggi, domenica 9 ottobre, e la presentazione non è stata delle migliori. Infatti anche questa settimana, così come accaduto la scorsa, alcuni allievi sono stati protagonisti di un provvedimento disciplinare emanato dalla produzione della scuola. Anche questa volta, inoltre, a disobbedire alle regole sono stati i cantanti. Il gruppo non si è svegliato in tempo per una videolezione delle 8:45 mentre tutti i ballerini sono arrivati puntuali. Come se non bastasse quando si sono svegliati molti l’hanno presa a ridere e, per peggiorare ancora di più la situazione, sono arrivati in ritardo alla lezione di tecnica vocale. La conduttrice, già esausta per i provvedimenti, ha subito esclamato:

“Che dobbiamo fare? Non c’è da fare un grande applauso”.

Nuovo provvedimento ad Amici 22: i professori intervengono

Il provvedimento deciso dalla produzione del talent di Canale5, come comunicato dalla stessa Maria De Filippi, prevede due sfide per gli ultimi due classificati alla nuova gara cover che si sta svolgendo proprio adesso in puntata. Va detto infatti che per gli allievi è obbligatorio seguire le lezioni tranne che per motivi giustificati e importanti, ad esempio per questioni di salute. Solitamente queste sfide delle gare cover vengono giudicate dagli stessi professori della scuola. Questa volta invece Rudy Zerbi ha chiesto che se gli ultimi classificati fossero i suoi vuole che sia un giudice esterno a giudicarli per non dargli alcun vantaggio. Si è detta d’accordo anche Lorella Cuccarini, mentre Arisa contraria ha detto:

“Basta che non mi toccano i miei tutto a posto”.

Maria De Filippi fa da mediatrice tra i docenti: volano stracci

A causa di questa diversa visione sulla disciplina Rudy Zerbi e Arisa hanno discusso. In particolare Rudy ha definito Arisa “un esempio non giusto” in quanto lei ha detto che a volte le capita di arrivare tardi ad un lavoro. Poi Arisa ha aggiunto sarcastica:

“Sono molto incuriosita dall’adolescenza di Rudy”.

Zerbi ha detto che gli è capitato di saltare una lezione ma che poi le conseguenze sono state amare. E se Rudy e Lorella hanno preso le distanze dalla collega, Alessandra Celentano accusata di essere troppo severa ha bacchettato Arisa: