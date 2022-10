Alessandra Celentano, quante critiche per Amici: “La accusano di severità”

La maestra di Amici 22 elogiata da una telespettatrice: “Secondo me ha l’approccio giusto”

Tra poche ore andrà in onda la nuova puntata del talent di Canale5 che quest’anno è giunto alla sua ben 22esima edizione. E tra i volti più storici della trasmissione, che diventa addirittura il più longevo se si guarda solo al corpo docenti, c’è Alessandra Celentano, la severissima maestra di danza classica. Una telespettatrice del talent, e lettrice di Nuovo, ha scritto alla rubrica di Maurizio Costanzo commentando proprio l’approccio della docente. In particolare la fan ammette quanto la maestra sia “criticata per i suoi giudizi severi” e modi poco accomodanti verso allievi e colleghi. Ma lei la difende dicendo:

“Secondo me ha l’approccio giusto. Io credo che sia necessario far capire che esistono delle regole, che la danza è un’arte e ci vogliono disciplina e lavoro duro per fare carriera”.

Alessandra Celentano difesa dal noto volto tv: “Mi piace perché dà importanti insegnamenti di vita”

Dopo il commento della telespettatrice anche Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale sopracitato, ha espresso la sua opinione.

“A me la Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita”

ha detto il noto giornalista e conduttore televisivo. Poi Maurizio oltre a parlare della Celentano, che in questi giorni è stata ferita da un allievo, ha parlato anche degli altri due docenti. In particolare Maurizio Costanzo ha detto che lei, Emanuel Lo e Raimondo Todaro ad Amici 22 formano un bel trio.

Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 22 oggi: la maestra si prende una rivincita

Tutto è pronto dunque per la nuova puntata del programma di Canale5. Anche quest’anno il talent più longevo della televisione italiana sta ottenendo ottimi ascolti. Stando alle anticipazioni della puntata di oggi, intanto, ci saranno grandi novità e altrettanti colpi di scena. In particolare pare che Alessandra Celentano si prenderà una bella rivincita su un collega. Infatti Raimondo Todaro dovrebbe essere ad un passo dal sostituire Asia con una nuova ballerina di nome Claudia. Per chi non lo sapesse la maestra di danza classica fin dal primo giorno si era mostrata contraria all’ingresso di Asia nella scuola in quanto non la trovava pronta.