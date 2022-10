Amore Criminale nuova edizione, Emma D’Aquino: “Situazioni senza fiato”

Emma D’Aquino parte dalla storia di Antonia: parlerà la figlia della vittima

Al via da stasera Amore Criminale che torna con la nuova edizione in prima serata, dalle 21:20 circa, su Rai3. Quest’anno la più grande novità è il cambio di conduzione che vedrà la giornalista D’Aquino al timone del programma. Intervistata dal settimanale Tele Sette Emma si mostra sensibile al tema che dovrà trattare e racconta che in redazione arrivano email di donne che vivono le situazioni rappresentate dalla trasmissione o comportamenti che non sono leciti.

“Si rimane senza fiato”

commenta la giornalista e conduttrice. La prima storia che verrà trattata stasera nella prima puntata è quella di Antonia uccisa nel 2012, a 43 anni, dall’ex compagno e padre del suo terzo figlio. Ci sarà, in particolare, l’intervista alla figlia della vittima, Florencia, che ha creato un’associazione per gli orfani di femminicidio.

La conduttrice di Amore Criminale sente la responsabilità: “Spero di fare bene”

Per Emma D’Aquino, che ha spiazzato con una confessione, arrivare nello storico programma di Rai3 dopo la conduzione di Veronica Pivetti, molto amata dal pubblico, non è semplice. La giornalista infatti ammette di sentire la responsabilità e aggiunge di stimare la collega sia come attrice che come conduttrice. Poi commenta così:

“Sono state edizioni belle e seguite. Io non sono un’attrice ma una giornalista e spero di fare bene il mio lavoro”.

Come avviene la scelta delle storie nel programma? Parla Emma D’Aquino

Purtroppo i femminicidi in Italia sono sempre in aumento e solo dall’inizio del 2022 i casi sono stati più di 40. Nella nuova edizione di Amore Criminale saranno sei le storie raccontate e si tratta di casi quasi conclusi dal punto di vista giuridico. E proprio sulla scelta delle storie la D’Aquino spiega che si scelgono quelle che hanno già un procedimento penale oppure si scelgono casi in cui si riesce a parlare con parenti e amici e in cui ci sono testimonianze di avvocati o testimoni.

“La tematica di quest’anno è la consapevolezza emotiva”

aggiunge poi la giornalista. Verranno raccontati non solo casi di vittime di femminicidio ma verranno dati anche spunti per capire quando si è in pericolo.