Da noi a ruota libera, Emma D’Aquino spiazza: “Ho cambiato il mio destino”

Emma D’Aquino fa una confessione inedita: “Ho fatto soffrire i miei genitori”

La giornalista del TG1 è stata tra gli ospiti di Da noi a ruota libera nella puntata di oggi per fornire delle anticipazioni sul programma che conduce il sabato pomeriggio su Rai3 dal titolo Ribelli. Ed a proposito di ribellioni la D’Aquino ha spiazzato tutti facendo una confessione inedita sul suo passato ed i suoi esordi quando si è ribellata ai suoi genitori.

“Avevo cominciato a marzo a lavorare nella Rai con un contratto di tre mesi ma a settembre mi chiamarono come insegnante a tempo indeterminato in una scuola vicina li mi ribellai ma i miei genitori, che adesso non ci sono più, furono carini perché soffrivano in silenzio.”

La giornalista ha ammesso che quella scelta le pesò molto e che soprattutto il padre non ne fu per nulla contento.

Da noi a ruota libera, la giornalista spiazza: “Ho cambiato il mio destino”

Emma D’Aquino ha continuato così il suo racconto:

“Probabilmente se quella chiamata fosse arrivata prima io avrei avuto un’altra vita. Io avevo sofferto molto quella notte perché era un rischio, era aleatorio e non sapevo come sarebbe andata a finire.”

Lasciare un lavoro certo e sicuro a pochi passi da casa (la giornalista è originaria di Catania) per inseguire una passione ed un sogno con un lavoro mal pagato incerto è stato un rischio che si è assunta. Per fortuna, però, la ruota della sua vita, come ha ammesso la stessa Francesca Fialdini, ha girato per il verso giusto visto che adesso non solo è un volto del Tg1 ma anche una conduttrice.

Ribelli anticipazioni, Emma D’Aquino svela: “La terza puntata sarà dedicata ad Oriana Fallaci”

Infine la giornalista durante l’ospitata nel talk di Francesca Fialdini nel suo talk domenicale ha fornito anche delle anticipazioni sul suo nuovo programma di Rai3. Ogni sabato pomeriggio, infatti, conduce Ribelli e sabato prossimo andrà in onda la terza puntata dedicata ad una grandissima giornalista: Oriana Fallaci. La D’Aquino ha svelato: “C’è stato un ottimo gradimento del pubblico e questo mi fa piacere la terza è dedicata ad una grande donna, Oriana Fallaci.”