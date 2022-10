Anticipazioni Un passo dal cielo 7: arriva un nuovo personaggio

Un passo dal cielo 7, spoiler sui nuovi personaggi: arriva Adele Sartor

Mancano ancora diversi mesi prima della messa in onda della nuova stagione di Un passo dal cielo ma già iniziano a trapelare i primi spoiler e le prime anticipazioni su cast, trama, arrivi e partenze. Ed in queste ore un’interessante spoiler lo ha fornito sui social l’attrice Giulia Vecchio, nota al pubblico di Rai1 per il ruolo di Anna Imbriani ne Il paradiso delle signore. Ebbene, la giovane attrice pugliese è pronta per il raddoppio perché sarà anche nell’altra fiction di successo di Rai1. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice sui social, dove ha presentato il suo nuovo personaggio:

“E una nuova donna si aggiunge al diario…Adele Sartor.”

Non ha aggiunto altre informazioni dunque per saperne di più su questo nuovo arrivo occorre attendere.

Anticipazioni trama della fiction di Rai1, tutto sul cast: adii, conferme e new entry

Nella prossima stagione di Un passo dal cielo ci sarà la new entry Giulia Vecchio nei panni di Adele Sartor, l’attrice, tra l’altro tornerà a lavorare con Giusy Buscemi, sua grande amica e già protagonista delle prime stagione de Il paradiso delle signore nei panni di Teresa Iorio. Al di là di questi intrecci, le nuove puntate della fiction saranno contraddistinte da importanti novità. Innanzitutto non ci sarà più il protagonista principale, Daniele Liotti con il suo personaggio Francesco Neri ed il suo posto tra i protagonisti lo avranno Giusy Buscemi e Enrico Ianniello nei panni rispettivamente di Manuela e Vincenzo Nappi. Confermati sono anche Serena Iansiti nel ruolo di Carolina, Gianmarco Pozzoli, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli. Chiudono i personaggi altri due nuovi arrivi il primo è Nathan e il secondo si chiama Gregorio Masiero.

Un passo dal cielo 7 data d’inizio e spoiler sulla trama delle nuove puntate

La messa in onda delle nuove puntate della serie di Rai1 è prevista per la prima metà del 2023, come le precedenti consterà di 8 puntate in prima serata. Per quanto riguarda la trama, invece, continueranno i contrasti tra Manuela e Vincenzo, la prima più empatica e sensibile il secondo più tradizionalista e conservatore. Ed inoltre i nuovi personaggi avranno delle storie interessanti da raccontare.