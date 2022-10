Antonella Clerici: “Ce l’ho nel cuore”, grande emozione per un cantante

La conduttrice di È sempre mezzogiorno elogia il cantante: “Meraviglioso, straordinario”

La nuova settimana è iniziata in maniera inusuale per il programma culinario di Rai1. Infatti anziché iniziare al solito orario delle 11:55 Antonella Clerici ha dato il via alla diretta intorno alle 12:05. Il motivo è presto detto: come ha spiegato la conduttrice stessa all’inizio della puntata c’è stata la cerimonia in diretta dal Quirinale per i cavalieri del lavoro con il presidente Mattarella. Antonella si è poi subito rivolta a Lorenzo Biagiarelli per commentare la sua prima puntata di Ballando con le stelle. Lei purtroppo non l’ha potuta vedere in diretta perché era al concerto di Marco Mengoni e l’ha recuperata ieri. Queste le sue parole:

“Mengoni meraviglioso. Se avete occasione andateci perché lui è bravissimo. Va sul palco come io vengo qui, è straordinario. Ha questa vocalità, è bello come il sole, ce l’ho nel cuore per tante ragioni”.

Botta e risposta tra i due volti della trasmissione, Antonella Clerici: “È invidia”

Dopo aver spiegato i motivi del ritardo di È sempre mezzogiorno la conduttrice ha iniziato a commentare la performance di Lorenzo Biagiarelli. All’improvviso però è stata interrotta dall’ingresso di Daniele Persegani e non è stato un caso! Infatti il famoso cuoco della trasmissione sogna da tempo di partecipare a Ballando con le stelle e più volte ha detto di sentirsi più bravo nel ballo rispetto a Lorenzo. Infatti oggi ha speso parole poco entusiaste per l’esibizione di Lorenzo. “È tutta invidia” ha commentato la Clerici.

Tutte le ricette preparate oggi a È sempre mezzogiorno

Dopo il capitolo dedicato a Ballando con le stelle e a Marco Mengoni Antonella Clerici ha dato il via ai fornelli con gli chef della puntata. Ben due ricette oggi preparate da Daniele Persegani: i brescianini al forno e un primo piatto, la gramigna al ragù bianco con crema di brie, super sostanzioso con una montagna di pancetta! Spazio poi a Michele Farru con il dolce pardulas e a Davide Fiordigiglio con il roastbeef di manzo all’inglese. Infine come sempre Fulvio Marino ha chiuso la puntata con uno dei suoi pani: si tratta del panaccio toscano.