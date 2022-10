Ritardo per Antonella Clerici: slittato l’inizio di È sempre mezzogiorno

Partita in ritardo oggi la diretta del programma condotto da Antonella Clerici: palinsesto modificato su Rai1

E’ stata una tarda mattinata particolare quella di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, per il primo canale della Rai, dato che dalle 11.00 alle 12.00 circa è stata trasmessa la cerimonia di consegna delle insegne di cavaliere dell’ordine al merito del lavoro, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il TG1 e Rai Quirinale hanno mandato in onda, con la telecronaca di due giornalisti del TG di Rai1, dal Palazzo del Quirinale a Roma. Proprio sull’evento in questione ha posto l’attenzione la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, arrivando in video con circa 10 minuti di ritardo rispetto all’orario tradizionale (anche se il ritardo previsto, da palinsesto, era di 20 minuti, ma lo speciale TG1 è terminato un po’ prima rispetto all’orario indicato sul sito della Rai). “Partiamo un po’ in ritardo oggi, sono le 12.06, iniziamo subito” ha commentato Antonella appena è finita la sigla ed ha raggiunto il centro dello studio, promettendo di raccontare, poco dopo, tante cose accadute nel fine settimana.

Antonella Clerici commenta l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando: “Sei stato bravo”

E a proposito di fine settimana, la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno, una volta arrivata in cucina, ha chiesto alla regia di mandare in onda alcune immagini dell’esibizione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle, che ha commentato dicendo: “Di ballo non capisco granchè ma tecnicamente mi sembra che tu sia stato bravo, non era facile…”.

Ho fatto una bachata sensual, ma per i giudici non è stata abbastanza sensual

ha spiegato Lorenzo, oggi tornato in studio dopo l’assenza delle ultime puntate della settimana scorsa dovuta, appunto, alle prove per Ballando. “Ho visto domenica la trasmissione perchè sabato sera sono stata ad un concerto” ha rivelato inoltre Antonella, che nei giorni scorsi ha fatto un annuncio inaspettato in diretta.

Non solo E’ sempre mezzogiorno: modifiche anche alla diretta di Storie Italiane oggi

L’edizione speciale del TG1 della tarda mattinata, oltre a far ritardare la diretta di E’ sempre mezzogiorno, ha causato la riduzione della puntata di Storie Italiane, che Eleonora Daniele ha chiuso in anticipo, salutando i telespettatori attorno alle 11.00. Da domani tutto tornerà regolare, con il programma della Daniele regolarmente in onda fino alle 11.55 e la trasmissione culinaria in partenza pochi minuti prima di mezzogiorno.