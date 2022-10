Antonella Fiordelisi senza pietà con Ginevra Lamborghini: “Gatta morta”

Ginevra Lamborghini nel mirino della concorrente del reality show: “Incoerente e gatta morta”

Nella puntata di ieri sera la famosa sorella di Elettra Lamborghini ha attaccato senza troppi convenevoli Antonino Spinalbese ed Antonella Fiordelisi. Difatti ha dapprima attaccato il parrucchiere dandogli senza troppi convenevoli dell’incoerente, e successivamente non ha nascosto di credere che con Antonella si possa trovare bene visto che fanno insieme cose da ragazzini: “Mi hai fatto sentire sporca, poi fai i giochi con Antonella, vi trovate bene perché fate cose da ragazzini…” Un attacco che poco è piaciuto alla Fiordelisi, la quale una volta finita la lunga diretta non ha speso parole al miele nei confronti dell’ex inquilina vip della casa più spiata dagli italiani:

“Adesso tutti attaccavano Antonino e l’ha fatto pure lei per avere gli applausi…Avevate ragione quando dicevate che è una gatta morta lo è eccome. Gatta morta, da fidanzata pure…”

Antonella Fiordelisi punta il dito contro la ex coinquilina vip: “Sei fidanzata ed hai sempre giocato”

La concorrente del Grande Fratello Vip è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Ginevra Lamborghini, la quale ieri sera è andata su tutte le furie. Difatti la giovane ex compagna di Francesco Chiofalo ha voluto consigliare a quest’ultima che prima di giudicare gli altri dovrebbe fare un esame di coscienza, visto che nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani avrebbe sempre giocato a sua volta con Antonino, pur essendo fidanzata fuori:

“Lei invece era una santa? Scucugnu fidanzato e poi faceva quelle cose. Quella è di un’incoerenza incredibile…Cara Ginevra hai giocato sempre ed eri fidanzata…”

Antonella è certa che l’ex concorrente abbia semplicemente sfruttato il passo falso fatto da Antonino Spinalbese per prendersi solo gli applausi in studio: “Visto che Antonino ha fatto un passo falso ed era nel mirino lei ha seguito la massa…”

Grande Fratello Vip, la concorrente non ha dubbi sulla rivale: “E’ una grande falsa”

Antonella Fiordelisi ha poi fatto notare che fino alla scorsa settimana Ginevra Lamborghini ha detto di essere single e di star aspettando Antonino, mentre adesso che è cambiato il vento ha fatto dietrofront:

“Prima era in crisi con il fidanzato e aspettava Antonino. Adesso no? Come ragiona in base al pubblico? Allora è falsa e incoerente…”

La Fiordelisi ha poi rivelato di credere Antonino Spinalbese faccia più che bene a non calcolare Ginevra, anche perchè non si sarebbe comportata da buona amica: “Invece di difenderlo lo attacca? Meglio non avere amiche come lei..”