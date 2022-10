Ginevra Lamborghini contro Antonino Spinalbese: “Mi hai fatto sentire sporca”

L’hairstylist criticato dall’ex compagna di gioco: “Hai avuto un atteggiamento da poco uomo”

Antonino Spinalbese dopo aver avuto un confronto con Edoardo Donnamaria nella puntata del reality show andata in onda questa sera, è stato attaccato da Ginevra Lamborghini. Quest’ultima si è schierata dalla parte del volto di Forum, visto che ha criticato il comportamento che l’hairstylist ha avuto in questi giorni:

“Le cose le dico, tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento in te poco uomo, poco adulto, ma questa è una cosa che ti è già stata detta, te lo dico da amica”.

L’opinionista rimprovera l’ex di Belen Rodriguez: l’intervento della musicista

Nell’appuntamento serale del GF Vip 7 di questa sera, Antonino Spinalbese si è rifiutato di avere un chiarimento con Edoardo Donnamaria a cui ha fatto una grave accusa. Sonia Bruganelli è intervenuta in difesa del volto di Forum, criticando il fatto che l’hairstylist si sia divertito a provocarlo con Antonella Fiordelisi: “Si sente così figo, ha fatto una cosa che rispetto ad un altro compagno è bruttissima“. Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di pensarla come l’opinionista: “Ho visto incrongruenze, uomo poco, ragazzino abbastanza“. L’ex gieffina non appena ha avuto modo di parlare con il diretto interessato gli ha anche detto: “Sono rimasta colpita qualche settimana fa, quando hai detto che ho avuto nei tuoi confronti un atteggiamento che non hai apprezzato perchè io ero fidanzata, ti ho offerto la mia amicizia, pura, mi hai fatto sentire sporca, come se io avessi fatto nei tuoi confronti. Come se mi sono comportata da gatta morta, l’atteggiamento di altre persone compreso il tuo invece è bello, che metri di paragoni hai”. La replica del gieffino non si è fatta attendere, dato che si è giustificato affermando: “Non ti ci mettere anche tu, quando mi chiedevano l’interesse che provavo nei tuoi confronti avevo detto che avevo cercato di capire in base alle tue azioni fino a che punto ti saresti esposta”.

Edoardo Donnamaria messo in guardia dall’ex gieffina: “Scappa più veloce del vento”

Ginevra Lamborghini ha continuato ad attaccare l’hairstylist: “Ti trovi bene con Antonella, fate dei giochini da ragazzini”. L’ex gieffina ha messo in guardia il volto di Forum: “Scappa più veloce del vento”. La modella originaria di Salerno si è difesa: “Quando stavi dentro eri una ragazza morta!”. L’ex di Belen Rodriguez ha fatto nuovamente chiarezza su ciò che ha detto del suo rapporto con la musicista: “Il discorso che ho fatto a lei alla casa, a un certo punto ho detto ho visto le sue azioni sapendo che era fidanzata e la cosa a me personalmente, qualora avessi avuto delle fantasie per una relazione ne avessi tenuto conto, io e lei non ci siamo mai sfiorati”. La sorella di Elettra ha precisato cosa le ha dato fastidio: “Non mi piace essere guardata e studiata”.