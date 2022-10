Antonino Spinalbese fa chiarezza su Ginevra Lamborghini: “Non mi piaceva”

L’hairstylist sul rapporto con l’ex gieffina: “Ecco perchè non saremo potuti diventare una coppia”

L’evidente sintonia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini nel reality show condotto da Alfonso Signorini e che stasera farà compagnia al pubblico con una nuova puntata, non è passata di certo inosservata. A seguito della squalifica della musicista soprattutto l’ex di Belen Rodriguez non ha nascosto di sentire la mancanza della stessa, al punto da mettere in dubbio la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Nelle scorse ore il gieffino ha spiegato perchè non poteva nascere una relazione tra loro, finendo per infastidire parecchi utenti della rete:

“Non mi piaceva lei. Sai perchè? Io sono un figlio di pu***n*. Non saremo potuti diventare una coppia“.

L’ex di Belen Rodriguez rivela di aver messo alla prova la musicista: “Non sono mica fesso”

Le recenti dichiarazioni di Antonino Spinalbese al GF Vip 7 riguardanti l’ex compagna di gioco Ginevra Lamborghini, non sono affatto piaciute al pubblico. In particolare l’hairstylist durante una chiacchierata con Cristina Quaranta ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la musicista, a cui si è legato molto nella casa di Cinecittà: “Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perchè era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio”. Il gieffino ha continuato il suo discorso, facendo sapere nel dettaglio cosa non gli è piaciuto del comportamento della sorella della famosa cantante Elettra:

“Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo, però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perchè posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso“.

Sempre durante la conversazione inoltre, il 27enne che di recente ha raccontato il suo dolore, si è augurato che possa esserci presto l’ingresso di nuove concorrenti dopo aver detto che lui vive per le donne: “E non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna. Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. Vedrai la mia adrenalina”.

La sorella della nota cantante ha scritto al mental coach: “Ho cercato di contattarlo”

Intanto l’ex gieffina che nella scorsa puntata si è sfogata nello studio del programma rivelando di aver ricevuto tantissime minacce di morte a seguito della sua squalifica per le pesanti parole rivolte a Marco Bellavia, ha fatto sapere di aver scritto all’ex compagno di gioco alla stessa maniera di sua madre. La ragazza però al momento non ha ricevuto alcuna risposta da parte del mental coach, ma lei spera di incontrarlo di presenza per potergli chiedere ancora una volta scusa. La musicista infatti ha dichiarato: