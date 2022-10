Antonino Spinalbese racconta il suo dolore: “Mio padre si è tolto la vita”

Scritto da Federica Emmanuele , il Ottobre 8, 2022 , in Grande Fratello

L’ex di Belen Rodriguez parla di un evento traumatico della sua vita: ecco come è morto suo padre

Tra i concorrenti del reality show di Canale 5 che vede al timone Alfonso Signorini c’è anche l’hairstylist Antonino Spinalbese, che nelle scorse ore ha fatto venire alla luce un momento doloroso della sua vita. Il gieffino ha raccontato a Luca Salatino un evento traumatico, ovvero la morte del padre:

“Si è tolto la vita. Siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce”.

La confessione dolorosa dell’hairstylist: “Mi ha scioccato. Non ci potevo credere”

Antonino Spinalbese che a seguito della squalifica di Ginevra Lamborghini al GF Vip 7 è entrato in crisi, si è aperto con Luca Salatino parlando della scomparsa del padre. Per iniziare l’ex di Belen Rodriguez ha raccontato di aver avuto la prima discussione con il suo genitore dopo 17 anni, dopodichè ha fatto sapere in che modo ha reagito quando ha appresso della morte dello stesso:

“Il 15 gennaio mia madre presa dal suo shock, da un’estrema paura che non so spiegare, mi sveglia dicendogli che è morto. Quando entro in quella visuale e penso al fatto che stessi dormendo mi ha praticamente scioccato la vita futura“.

Dopo aver spiegato nel dettaglio che suo padre si è suicidato, ha detto perchè per lui è stato un vero e proprio choc: “Il fatto che lui mi abbia comunque trasferito delle leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era totalmente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo credere“.

Un ex flirt di Antonino Spinalbese sarà una nuova concorrente? L’indiscrezione

Intanto l’ex di Belen Rodriguez non ha nascosto il suo evidente turbamento, a seguito della squalifica di Ginevra Lamborghini, dell’eliminazione di Giovanni Ciacci e dell’abbandono di Marco Bellavia e Sara Manfuso. Nello specifico l’hairstylist ha ammesso ad alcuni suoi compagni di gioco di essere preoccupato, per il probabile ingresso nella casa di Cinecittà di un suo ex flirt. Il gieffino a quanto pare sembra avere ragione, dato che nelle ultime ore stando a un’indiscrezione diffusa da Rumors.it si evince che a unirsi al cast dei concorrenti potrebbe essere Helena Prestes, una modella di 31 anni, che è stata avvistata a Roma. La donna di origini brasiliane che questa estate è stata fotografata proprio insieme all’hairstylist, inoltre ha partecipato a Pechino Express con Nikita Pelizon, e avrebbe avuto una frequentazione con Daniele Dal Moro.