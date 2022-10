Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini ne è certa: “Lo stanno manipolando”

Ginevra Lamborghini non ha dubbi sul concorrente del reality show: “Troppe dinamiche intorno a lui”

In queste ultime ore la giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite del programma web Casa Chi. Ed ovviamente la ragazza ha parlato dei suoi ex coinquilini. Cosa ha detto? Nel momento in cui le è stato chiesto di parlare di Antonino Spinalbese, che è finito nel mirino di Gioele e di Antonella Fiordalisi, non ha fatto mistero di credere lo stiano manipolando:

“Se Antonino piace di più ad Antonella o Giaele? A tutte e due! Lui è desiderato più che voluto davvero. Lo stanno un po’ manipolando…”

E’ certa infatti che intorno all’ex di Belen Rodriguez siano nate troppe dinamiche che lo starebbero un po’ troppo depistando: “Vedo tante dinamiche attorno a questo ragazzo ma non sono sue e lo stanno depistando…”

Antonino Spinalbese usato da Antonella Fiordelisi? Parla l’ex concorrente del reality

Ginevra Lamborghini è però un vero e propri fiume in piena. E sempre in questo suo intervento a Casa Chi ha anche dichiarato di credere che il popolare parrucchiere sarebbe stato usato dalla concorrente del Grande Fratello Vip al solo scopo di creare dinamiche all’interno della casa più spiata dagli italiani:

“Antonella lo sta utilizzando per degli atteggiamenti molto infantili che coinvolgono anche Edoardo…Questo modo di utilizzare le persone non mi piace perché ci vedo dinamiche sporche…”

La sorella di Elettra Lamborghini, che è stata recentemente attaccata da Antonella Fiordelisi, ha poi dichiarato che pure Giaele starebbe cercando di mettere in mezzo il ragazzo, anche se non ha ben chiaro qual è il suo scopo.

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente fa chiarezza: “Crisi con il mio fidanzato? Antonino non c’entra nulla”

Successivamente è stato chiesto a Ginevra Lamborghini se il parrucchiere ha avuto un ruolo più o meno importante nella sua crisi con il fidanzato. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito risposto negativamente, scagionando di fatto l’ex di Belen Rodriguez:

“No, Antonino non c’entra niente…Questo ragazzo l’ho conosciuto poco prima del GF e una volta uscita sono emerse difficoltò…”

Motivo per cui non ha nascosto di non capire se questo loro rapporto avrà lunga vita: “Non sappiamo ancora dove andremo a finire…”