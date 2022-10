Antonino Spinalbese paragonato a Soleil Sorge? La replica dell’ex gieffina

L’hairstylist cita un’ex gieffina dopo lo sfogo: svelato un retroscena del confessionale

Antonino Spinalbese uno dei protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle scorse ore si è lasciato sfuggire ciò che gli avrebbero detto gli autori in confessionale a seguito del suo recente sfogo. L’hairstylist parlando con i suoi compagni di gioco ha citato una ex chiacchierata gieffina, facendo venire alla luce un retroscena del tutto inaspettato:

“Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cav*l* mi mi state dicendo?”.

Frecciata all’ex di Belen Rodriguez dall’influencer: “Le copie non saranno mai come gli originali”

Dopo la puntata del GF Vip 7 andata in onda questo lunedì, Antonino Spinalbese si è arrabbiato con gli autori del reality per non aver mostrato il filmato in cui Edoardo Donnamaria gli avrebbe dato una spallata. L’hairstylist dopo aver smentito la versione del conduttore Alfonso Signorini, sottolineando che in realtà le telecamere non mancano per riprendere ciò che succede nella casa di Cinecittà, si è sfogato con alcuni concorrenti facendo sapere ciò che gli hanno detto in confessionale. In particolare il parrucchiere dopo aver fatto intuire che l’hanno paragonato a Soleil Sorge, ha aggiunto: “Mi hanno detto che sono stato il protagonista e devo essere contento”. Il concorrente che non ha gradito per niente gli attacchi ricevuti in diretta da Sonia Bruganelli e Ginevra Lamborghini, si è lasciato andare a una riflessione in merito al percorso che sta facendo nel noto programma: “Quindi dentro di me dico, non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così”. La replica dell’ex gieffina non si è fatta attendere, visto che si è fatta sentire su Twitter lanciando una chiara frecciatina al 27enne: “E’ sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali“. Parecchi utenti stanno esprimendo il proprio parere: “Guarda che è una cosa che gli è stata detta in confessionale. Non penso che nessuno voglia imitarti”, “Se lei è l’originale preferisco le copie”, “Lei dovrebbe rivolgersi agli autori”.

Il conduttore radiofonico dispiaciuto dal distacco del compagno di gioco: “Abbiamo perso un amico”

Intanto Charlie Gnocchi ha notato il distacco dell’hairstylist, visto che durante una chiacchierata con Luca Salatino ha affermato: “E’ un po’ schiavo del suo corpo, ho cercato di tirargli fuori la sua bella anima, vedi con quelle labbra…non vuole stare con noi. Abbiamo perso per strada un amico, adesso è sulla sua, è come un cane ferito”. Quella del conduttore radiofonico è senza dubbio una riflessione dettagliata, poichè secondo lui il suo compagno di gioco preferisce stare in disparte perchè non vuole che si sappia troppo dei suoi pensieri. Nelle scorse ore però l’hairstylist si è sfogato con Carolina, Giaele e Antonella, facendo sapere di avere il timore di non essersi mostrato per quello che è veramente in puntata e ammettendo: “Devo lavorare sulla parola”.