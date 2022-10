Antonino Spinalbese arrabbiato con gli autori: “Lo so che sto andando oltre”

L’hairstylist ancora contro il volto di Forum: “Ha detto e fatto delle cose pesanti”

Nel corso della puntata del noto reality show andata in onda ieri sera, Antonino Spinalbese ha invitato gli autori a mostrare il filmato in cui Edoardo Donnamaria gli avrebbe dato una spallata nel magazzino della casa di Cinecittà. L’hairstylist ha fatto capire di non aver creduto alla versione che ha dato il conduttore, visto che si è lamentato puntando nuovamente il dito contro il compagno di gioco, con cui non ha assolutamente intenzione di chiarire:

“Ha detto e fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi…”Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque”. Tutte delle gran ca**at* perchè ci sono due telecamere!”.

La versione del conduttore smentita dall’ex di Belen Rodriguez: “Secondo te non l’ho vista la telecamera?”

Nel corso dell’appuntamento serale del GF Vip 7 di ieri, Antonino Spinalbese si è rifiutato di riallacciare un rapporto con Edoardo Donnamaria, arrivando a sostenere di non perdonargli il fatto che gli avrebbe dato una spallata in magazzino durante un cambio batterie. Quando lui ha chiesto di far vedere il filmato in questione, il conduttore ha chiarito: “Il filmato della spallata non c’è semplicemente per una ragione, perchè non è stato realizzato. Cioè non è che quello che voi fate nella casa ventiquattro ore su ventiquattro venga sempre ripreso”. Il 27enne si è sfogato durante la pubblicità: “Devo stare in silenzio perchè in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo”. Il gieffino ha smentito le parole di Alfonso Signorini:

“C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non l’ho vista? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so”.

Edoardo Donnamaria si rifiuta di chiarire con il coinquilino: “Si prende le conseguenze delle sue azioni”

Intanto il volto di Forum dopo la puntata ha rotto il silenzio sul confronto avuto con il 27enne che ieri sera ha fatto una grave accusa, non appena Antonella Fiordelisi l’ha invitato a chiarire con lo stesso: “Sicuramente non ci vado a parlare adesso. Si prende le conseguenze delle sue azioni. Quello che ho detto lo pensavo, che era il meno vero di tutti. Il mio rapporto con lui non potrà essere come quello di prima”.

A dire la sua sull’atteggiamento che l’ex di Belen Rodriguez ha avuto in queste settimane nella casa di Cinecittà è stata nuovamente Ginevra Lamborghini dopo averlo criticato dallo studio, dato che sui social ha detto anche: “L’ho visto cambiato, disponibile a strategie infantili”.