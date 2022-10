Antonino Spinalbese vuole lasciare il GF Vip? In crisi dopo la puntata

L’ex di Belen Rodriguez contro l’attrice: “Ha detto delle cose con un’intenzione più forte”

Lo sfogo di Antonino Spinalbese dopo la nuova puntata del reality show di Canale 5 andata in onda ieri sera, non è di certo passato inosservato agli spettatori. L’hairstylist che in questi giorni non ha nascosto di sentire parecchio la mancanza della sorella di Elettra Lamborghini ha esternato il suo disappunto per la squalifica della ragazza, sferrando un attacco alla comica il cui pseudonimo è Francesca Carmela Antonaci. In particolare il gieffino ha paragonato la gravità delle parole della musicita a quelle pronunciate dall’attrice:

“Io ce l’ho qua. L’intenzione che aveva Ginevra era un’altra, quella di Gegia è un’altra e se uno deve punire una cosa del genere…lei ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno la nomini”.

Lo sfogo dell’hairstylist per l’assenza della compagna di gioco: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì”

A quanto pare Antonino Spinalbese sta avendo molta difficoltà a continuare la sua avventura al GF Vip 7 a seguito dell’uscita di Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata per le pesantissime parole che ha rivolto a Marco Bellavia. L’hairstylist dopo la puntata di ieri sera e in piena notte si è sfogato con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, mettendo in dubbio la sua permanenza nella casa di cinecittà a causa dell’assenza della musicista che gli manca al punto da sentire un vuoto:

“Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Avevo trovato in lei il mio habitat”.

A questo punto dopo aver precisato che quando c’era la sorella della cantante le sue giornate passavano veloci ha aggiunto: “Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Il noto imprenditore è rimasto colpito dalla madre dell’artista trans: “E’ fantastica”

Intanto il noto imprenditore Antonino Spinalbese ha speso delle belle parole nei confronti della madre della compagna di gioco Elenoire Ferruzzi, che ieri sera ha fatto una sorpresa speciale alla figlia. L’hairstylist ha fatto sapere di essere rimasto colpito dalla signora Giovanna, dato che ne ha lodato la forza e il carattere proprio durante una conversazione con l’artista trans: