Antonino Spinalbese smentisce Edoardo Donnamaria: “Ha detto una ca**ata”

Tensione nella nuova puntata: il volto di Forum scatena l’ira dell’hairstylist

Ci sono state scintille tra i concorrenti come al solito nel reality condotto da Alfonso Signorini, e nella puntata di questa sera. Edoardo Donnamaria ha scatenato la reazione di Antonino Spinalbese, quando l’ha nominato con questa motivazione: “Abbiamo avuto una discussione, mi sembra quello che ha il freno a mano tirato e che capisco meno”. La risposta dell’hairstylist non è tardata ad arrivare, dato che l’ha smentito: “Una cazz*t* non sapeva che dire”. Il conduttore ha stuzzicato lo speaker, chiedendogli se in realtà ha fatto il nome del suo compagno di gioco per essersi lasciato massaggiare da Antonella Fiordelisi. Il collega di Paolo Ciavarro ha precisato: “Ci sono rimasto male per lei”.



L’ex della nota conduttrice attacca l’influencer: “Stai dicendo delle bugie”

Nella nuova puntata del GF Vip 7 andata in onda questa sera, Antonino Spinalbese ha smentito il fatto che Edoardo Donnamaria l’ha nominato perchè non lo comprende. Anche il conduttore ha invitato il volto di Forum ad ammettere di essere stato infastidito perchè Antonella Fiordelisi ha fatto dei massaggi al 27enne: “Dai siamo sinceri”. L’ex di Belen Rodriguez invece ha fatto il nome dell’influencer Nikita Pelizon, che ha ricambiato il suo voto ribadendo ancora una volta di essere ignorata da lui: “Mi tratta con aria di indifferenza, mi ha testata con uno scherzo, il giorno dopo niente, gli ho detto per la prima volta mi fai la piega, era libero, mi sono anche sforzata di parlare con lui”. L’hairstylist l’ha attaccata: “Stai dicendo delle bugie”. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è schierata dalla parte del parrucchiere: “Che faccia i capelli a tutti è vero, è sempre super disponibile, c’è sempre”. A proposito della modella originaria di Salerno è stata nominata da George Ciupilan, che ha criticato l’atteggiamento che ha nei confronti del collega di Paolo Ciavarro: “Mi da fastidio come ti comporti con lui, certe volte sta male e ci giochi un po’ troppo”. La ragazza si è giustificata: “La sensibilità c’è l’ho, ti consiglio di essere più sincero, bastava dicesse la nomino perchè non ci parlo tanto, quando mi avvicino ti allontani”.

La modella continua a non fidarsi di Edoardo Donnamaria: “Non è detto che devo crederci se sta male”

Il conduttore ha cercato di far ragionare Antonella Fiordelisi, dicendole che il malumore del volto di Forum in effetti non è passato inosservato: “Ha dato segni di sofferenza, sei stata la prima a tendere la mano, non capisco perchè non debba farlo con lui”. La modella non ha nascosto ancora una volta di non fidarsi del volto di Forum:

“Se sta male per me non è detto che debba crederci per forza, sai quante volte gli uomini piangono e poi sono corn*”.

Tornando a parlare dell’ex di Belen Rodriguez che di recente ha raccontato il suo dolore, è rimasto stupito quando ha appreso che Ginevra Lamborghini sarebbe in crisi con il suo fidanzato, infatti le ha subito chiesto: “E’ colpa mia?”.