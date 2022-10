Ascolti tv, Emigratis sempre più giù: Il Commissario Montalbano vola

Pio e Amedeo, gli ascolti calano ancora: la concorrenza dilaga

Ieri sera mercoledì 13 ottobre è andata in onda la terza puntata di Emigratis con Pio e Amedeo in cabina di comando. La coppia di comici foggiani ha portato il pubblico di Canale Cinque a spasso per gli Stati Uniti, finendo addirittura sul set di Beautiful tra le tante avventure affrontate. Gli ascolti però hanno premiato solo in parte il programma dei due artisti lanciati da Le Iene Show. Dopo le prime due puntate entrambe abbondantemente sopra i due milioni ieri sera Pio e Amedeo hanno raccolto qualcosa in meno in termini di auditel, a una settimana dal gran finale. Numeri alla mano Emigratis ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.019.000 telespettatori (con il 14,4%). A costare caro probabilmente è ancora una volta la lunga durata del format, con quasi tre ore di programmazione e terminato all’incirca verso 00:30. Molto bene invece la concorrenza, con il Commissario Montalbano che si è aggiudicato la serata.

Il Commissario Montalbano si conferma una macchina da guerra

Anche in replica Luca Zingaretti e il suo Commissario Montalbano si confermano un carro armato. La celebre fiction tratta dalle opere di Andrea Camilleri ha attirato una grande fetta di pubblico ieri mercoledì 13 ottobre, con Rai1 che si è aggiudicata la serata, battendo Emigratis di Pio e Amedeo, calato ancora dopo le prime due puntate ( 2.547.000 spettatori al debutto mentre per la seconda 2.163.000). Montalbano ieri ha invece incollato al video 3.022.000 spettatori (18,2%). Numeri in linea con le prime due puntate ma con uno share decisamente sorridente. Bene ieri sera anche Chi l’ha visto su Rai3 con 1.644.000 spettatori (10,2% lo share).

In arrivo il gran finale di Emigratis

Mercoledì prossimo Pio e Amedeo si apprestano a regalare al pubblico il gran finale di Emigratis. Difficile fare delle proiezioni in termini di ascolti, anche se difficilmente i due foggiani raccoglieranno meno rispetto alla puntata di ieri, ricca di divertimento e sketch memorabili che hanno regalato ore di risate e spensieratezza ai telespettatori. E’ da sottolineare però come Emigratis stia funzionando sui social e su Mediaset Infinity, che propone le puntate del programma anche in una forma ridotta di un’ora.