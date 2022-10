Aurora Ramazzotti a cuore aperto: tutta la verità sulla gravidanza

L’influencer parla per la prima volta della sua gravidanza: “Va tutto bene”

In queste ultime ore Aurora Ramazzotti ha. voluto scambiare quattro chiacchiere con i suoi tanti follower su instagram. E ovviamente sono stati molti a chiederle come sta procedendo la gravidanza. Quest’ultima non ha fatto mistero che sta andando tutto molto bene, tenendo a precisare di star evitando accuratamente di stressarsi o di affaticarsi più del dovuto: “Va tutto molto bene…Sta andando nella maniera più cauta ed equilibrata possibile…” Successivamente la figlia di Michelle Hunziker ha inoltre fatto presente che tutto è perfetto, visto che al suo fianco c’è il suo compagno Goffredo Cerza: “Con lui al fianco tutto è perfetto ed entrambi stiamo scoprendo cose nuove…”

Aurora Ramazzotti lo rivela per la prima volta: “Ecco come ho reagito nel momento in cui ho saputo di aspettare un figlio”

Successivamente un altro follower su instagram ha colto l’occasione per chiedere alla popolare influencer come ha reagito nel momento in cui è venuta a conoscenza di essere incinta del suo primo bambino. E la figlia di Eros Ramazzotti, che giorni fa è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli, ha subito confessato che al suo fianco c’era sua mamma Michelle, ed è stata un’emozione unica per entrambe: “Io e mia mamma avevamo su lo stesso pigiamino quella mattina…” La ragazza ha poi mostrato una foto di loro due insieme abbracciate dopo la bella notizia.

La giovane conduttrice ed influencer dà un consiglio ai suoi fan: “Certe notizie bisogna darle con cautela”

Aurora Ramazzotti ha poi voluto rispondere a tutti coloro che si sono chiesti se avrebbe annunciato comunque di essere incinta se non ci fosse stato lo scoop del settimanale diretto da Alfonso Signorini. E la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, con estrema schiettezza, ha dichiarato di credere che per dare una notizia simile bisogna prendersi del tempo:

“Accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile, ognuno la vive a modo proprio…”

Motivo per cui ha confessato di credere che anche gli amici stretti che magari l’hanno saputo in un secondo momento non dovrebbero offendersi: “Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi…”