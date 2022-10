Aurora Ramazzotti nel mirino di Selvaggia Lucarelli: clamoroso affondo

Goffredo Cerza e la sua compagna svelano il sesso del bambino: “E’ un maschio”

La scorsa estate sul settimanale Chi è stato svelato in anteprima che Aurora Ramazzotti sarebbe diventata mamma per la prima volta. Tuttavia quest’ultima non ha né smentito né confermato tale gossip. Giorni fa è finalmente venuta allo scoperto asserendo di aspettare effettivamente un bebè, per la felicità di tutti i suoi numerosissimi fan. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore ha anche fatto un simpaticissimo baby shower per annunciare a tutti di aspettare un maschietto. Ovviamente la ragazza non ha certo nascosto tutta la sua felicità.

Selvaggia Lucarelli contro la giovane influencer: “Baby shower? Per fortuna dicevamo che queste cose c’erano solo al Sud”

Il party organizzato da Aurora Ramzzotti e il suo compagno Goffredo Cerza ha fatto molto parlare sui social. E se c’è chi ha espresso un’opinione positiva su questo evento, c’è anche chi ha colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa nei confronti della ragazza, che ha recentemente spiegato il motivo per cui ha deciso di stare lontana dai social. Difatti la popolare giornalista e giurata di Ballando con le stelle ha dapprima pubblicato nelle sue storie sul social fotografico una foto dell’influencer e del compagno al loro baby shower, e nella didascalia ha ironizzato: “Ma vi ricordate quando dicevamo che queste cose giusto nel Sud succedevano?”.

Aurora Ramazzotti annuncia: “Domani verranno pubblicate tutte le foto dell’evento”

Si segnala inoltre che poco fa l’nfluencer ha annunciato nelle sue storie sul social fotografico che tutte le foto dell’evento in cui è stato rivelato il sesso del bebè che aspetta dal compagno storico Goffredo Cerza verranno pubblicate domani, anche se qualche anteprima l’ha già mostrata (sopratutto per ovviare agli inevitabili spifferi):

“Tutte le foto arriveranno domani…Ma volevamo condividere quest’emozione incredibile (prima che lo facesse d’altronde qualcun altro)…”

Insomma pare davvero che la giovane influencer abbia giocato d’anticipo. Forse ha voluto bruciare i giornali pronti a pubblicare le foto esclusive dell’evento? Comunque sia non resta che fare i più sinceri complimenti per la bella notizia.