Ballando, Giampiero Mughini perde le staffe con la giuria: spunta un fuorionda

Ballando con le stelle, Mariotto dà 0 a Giampiero Mughini: tensione in studio

La prima polemica di questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci l’hanno regalata Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. Nel dettaglio, l’esibizione del concorrente in coppia con Veera Kinnunen non ha convinto per niente i giurati ma i più critici e severi sono stati Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Quest’ultimo, infatti, prima ha giudicato: “Lo vedo molto spocchioso, quella spocchia però dovrebbe essere portata sul ballo” Ed al momento del voto ha dato un sonoro, ed a parere di scrive immeritato, 0. Tanto è bastato per far perdere le staffe allo scrittore e creare tensioni in studio documentate anche da un fuorionda che spopola sui social: una foto con il concorrente visibilmente arrabbiato.

Giampiero Mughini perde la pazienza con il giurato di Milly Carlucci: “Lo prendo a calci in c**o”

Il concorrente dello show di Milly Carlucci non ha gradito per nulla il bassissimo voto di Guillermo Mariotto e, sentendosi offeso, è sbottato:

“Chiudiamola qua, io non dirò più mezza parola perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in c**o…si buono risparmiami anche uno respiro.”

La tensione in studio è salita ed lo scrittore, visibilmente arrabbiato, non ha voluto più commentare e dire nulla. Per fortuna, nonostante le premesse, la situazione non è degenerata totalmente anche grazie all’intervento di Rossella Erra che ha urlato a Mughini di non cadere nel tranello.

Ballando, Selvaggia Lucarelli stronca lo scrittore: “Vorrei vedere che fai di più”

Non solo Guillermo Mariotto anche la giurata e giornalista ha stroncato l’esibizione di Mughini: “Ho notato una certa sudditanza psicologica dei miei colleghi nei tuoi confronti. Credo che tu sei una persona intellettualmente onesta e di questo te ne possa fregare. Io vorrei vedere che fai di più.” A difendere lo scrittore sono intervenuti solo Ivan Zazzaroni ed Alberto Matano. Poco prima, invece, Selvaggia Lucarelli è scoppiata in lacrime per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, anche lui in gara.