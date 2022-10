Selvaggia Lucarelli in lacrime per Lorenzo Biagiarelli: “Strano effetto”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 8, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la giurata in lacrime per il fidanzato: “Mi fa uno strano effetto”

È partita questa sera la nuova edizione dello show di Milly Carlucci e tra i primi concorrenti ad esibirsi è stato Lorenzo Biagiarelli in coppia con Anastasia Kuzmina. Il giovane chef si è cimentato in una sensualissima bachata al termine del quale la fidanzata Selvaggia Lucarelli si è mostrata in lacrime. L’inaspettata reazione della giurata ha colpito tutti, principalmente la conduttrice che le ha chiesto perché ha avuto questa reazione. La Lucarelli ha faticato un po’ a rispondere e poi ha ammesso:

“Non lo so mi ha fatto uno strano effetto, ma non lo so perché mi ha commosso dovrei essere inc***ata nera.”

Selvaggia Lucarelli punzecchiata da Rossella Erra sbotta: “Hai rovinato tutto”

Le lacrime della giurata di Ballando con le stelle alla vista della performance del fidanzato Lorenzo Biagiarelli hanno spiazzato tutti, anche la ‘tribuna del popolo’ che immediatamente le ha urlato: “Anche tu hai un cuore!” A questo punto Selvaggia ha cambiato espressione ed è letteralmente sbottata:

“C’era una tensione emotiva e Rossella Erra ha rovinato tutto. La vera domanda non è chi raccomanda Lorenzo Biagirelli ma chi raccomanda la Erra!”

Infatti in questi giorni in molti hanno criticato la scelta del programma di invitare come concorrente il compagna della giurata tanto che ieri, addirittura il Codacons ha espresso le sue lamentele.

Lorenzo Biagiarelli emozionato nello show di Milly Carlucci: “Dietro le quinte da 7 anni”

Il giovane chef non è un novellino a Ballando con le stelle, da ben 7 anni infatti frequenta quegli studi perché accompagnava Selvaggia Lucarelli. “Io vengo qui da sette anni, ho portato il caffe a tutti i giurati ed adesso mi devono giudicare.” ha ammesso lo chef in ansia ed emozionato che in realtà ha raccolto dei giudizi positivi da parte di tutti, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto ed anche dalla sua compagna.