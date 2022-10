Ballando con le stelle: Luisella Costamagna a rischio per un infortunio

Luisella Costamagna infortunata: partecipazione a rischio nello show di Milly Carlucci

Dopo polemiche, scontri, offese e rischi di squalifica, a Ballando con le stelle non potevano mancare anche gli infortuni. Ed il primo infortunio di quest’anno è avvenuto dopo soli un paio di giorni dall’inizio dello show. Stando a quanto riporta il sito sempre informato di DavideMaggio.it, infatti, Luisella Costamagna si è infortunata durante le prove in vista della seconda puntata di Ballando. La giornalista di Agorà, sempre in base alle dichiarazioni del sito, si è infortunata seriamente tanto che è costretta a portare un tutore e la sua esibizione con il ballerino Pasquale La Rocca di sabato è a rischio.

Ballando con le stelle perde il primo concorrente? La giornalista si fa male seriamente

Luisella Costamagna ha dimostrato di essere un’ottima ballerina. Durante la prima puntata dello show, infatti, si è esibita in un sensualissimo tango in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, new entry nel programma. L’esibizione è stata molto apprezzata dalla giuria, soprattutto da Selvaggia Lucarelli, che le ha dato un voto molto alto. Adesso però, a causa del brutto infortunio di cui è stata vittima, anche se non sono noti molti dettagli e informazioni, rischia di dover lasciare il programma anzitempo. Si vedrà più avanti, tuttavia, quale sarà il destino della giornalista ed il suo partner di danza nello show di Milly Carlucci.

Concorrenti infortunati nello show di Rai1: da Al Bano ad Elisa Isoardi

Trattandosi di un programma di ballo basato di estenuanti allenamenti e prove non è la prima volta che a Ballando con le stelle ci sono degli infortuni. Solo per citare i più recenti, nella scorsa edizione Al Bano si è ritirato dopo poche puntate a causa dell’infortunio della sua maestra Oxana Lebedew. Due edizioni fa, invece, a ritirarsi è stata la conduttrice Elisa Isoardi, per colpa di una brutta distorsione alla caviglia. In quell’occasione la conduttrice ed il suo maestro Raimondo Todaro rientrarono in gara con un ripescaggio alla settima puntata riuscendo ad aggiudicarsi il quarto posto. Si vedrà più avanti, quindi, cosa succederà a Luisella Costamagna che si è fatta male durante le provo, se abbandonerà lo show o invece rimarrà in gara. Nel frattempo durante la prima puntata è scoppiato il finimondo.