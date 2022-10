Alberto Matano e il finimondo a Ballando: “Nessuno ha sentito in studio”

La vita in diretta, il conduttore parla della vicenda Lucarelli-Zanicchi: “Non si è sentito…”

Non si poteva non parlare di quanto è successo sabato sera in diretta su Rai1 a Ballando con le stelle nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, lunedì 10 ottobre 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano, in un animato talk al quale ha preso parte proprio la diretta interessata, ossia Iva Zanicchi, ha spiegato che in studio nessuno ha sentito la brutta parola che la cantante ha detto a microfono semispento nei confronti della giurata: “Non si è sentito nulla, in teatro c’è sempre molta confusione, io ho scoperto tutto dopo” ha detto.

C’è stata questa reazione, quest’insulto da parte di Iva nei confronti di Selvaggia, ma poi sono arrivate le sue scuse

ha sottolineato subito dopo.

“Cerchiamo di fare chiarezza”, Alberto Matano affronta la questione Zanicchi-Lucarelli

“Non si parla d’altro in questi giorni, perciò cerchiamo di fare chiarezza” ha detto successivamente il conduttore de La vita in diretta, mentre è apparso in sovraimpressione il tweet di scuse che la cantante ha pubblicato per la giurata: nel tweet in questione Iva Zanicchi ha sottolineato di non aver dato della “tro*a” a Selvaggia Lucarelli con cattiveria, ma di averlo fatto istintivamente, a caldo, senza pensarci.

Ballando con le stelle, comunque, ci regala tanto divertimento, prendiamola così

ha commentato Alberto, facendo rivedere ai telespettatori le immagini di quel momento. Intanto oggi la Zanicchi ha rotto il silenzio in un’intervista, spiegando di non aver gradito di sentirsi dare della “parac**la”.

La vita in diretta, il conduttore chiarisce: “Se avessimo sentito, saremmo intervenuti”

“Quello che ho detto è grave, pur avendolo sussurrato all’orecchio di Samuel Peron, non immaginavo si sentisse per via dell’archetto (il microfono all’orecchio, ndr.), in studio non hanno sentito nulla” ha commentato Iva Zanicchi a La vita in diretta, con Alberto Matano che ha replicato:

Se avessimo sentito, saremmo subito intervenuti […] Posso dire che Iva, comunque, sta soffrendo molto per questa cosa.

Intanto oggi Samuel Peron ha fatto sapere pubblicamente di non avere alcuna intenzione di scusarsi con Selvaggia per quanto è successo: insomma, se la questione sembra risolta per Iva, per il ballerino è tutt’altro che tale.