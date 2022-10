Ballando con le stelle, retroscena di Rosanna Banfi: “Ho sbagliato tutto”

Rosanna Banfi rivela: “Alla prova generale della prima puntata ho sbagliato tutto”

Sono andate in onda solo due puntate di Ballando con le stelle ma già fioccano le polemiche: gli scontri tra i Vip che si sfidano a colpi di ballo e la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, sono all’ordine del giorno. Una delle protagoniste di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci è Rosanna Banfi. La famosa attrice balla in coppia con Simone Casula. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi ha svelato un retroscena, l’ansia da prestazione le ha giocato un brutto scherzo:

“Alla prova generale della prima puntata ho sbagliato tutto. Mi ha emozionato il palco a differenza della sala prove dove mi sentivo protetta. Allora Simone mi ha detto di guardare solo lui senza farmi distrarre da tutto il resto e di concentrarmi su me stessa”.

Ballando con le stelle: l’attrice svela cosa le ha detto Lino Banfi dopo la sua esibizione

Il marito di Rosanna Banfi sta facendo un tifo sfegatato per lei perché vede che la mattina si sveglia volentieri anche se è quasi sempre dolorante a causa delle prove che sono abbastanza faticose. Ma cosa dice Lino Banfi, il suo famoso papà? L’attore si è detto preoccupato per la figlia perché Ballando è impegnativo. Svela Rosanna: “Ci siamo sentiti dopo la puntata, lui e mamma erano felicissimi”. L’attore sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato che già il venerdì inizia a salirgli l’agitazione, fa finta di non essere in ansia ma non è così.

Rosanna Banfi sulla sua esperienza nello show di Rai1: “E’ dura”

La figlia di Lino Banfi è entusiasta di questa nuova avventura ma ammette: “E’ tosta per l’impegno fisico ma anche per il fatto di farsi giudicare non solo dai giudici che mettono più paura ma anche dal pubblico”. A Ballando con le stelle l’imprevisto è dietro l’angolo, si può cadere, infortunarsi. In compenso si riprende la forma fisica e viene voglia di fare. L’appuntamento con la terza puntata di Ballando con le stelle è per sabato 22 ottobre in prima serata su Rai1.