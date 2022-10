Ballando, Marta Flavi tuona dopo l’eliminazione: “Arrabbiata per Mariotto”

Marta Flavi rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Guillermo Mariotto mi ha fatto arrabbiare”

La prima coppia eliminata da Ballando con le stelle 2022 è quella formata da Marta Flavi e Simone Arena ed i due sono stati ospiti ad Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha rotto il silenzio dopo la sconfitta nello show spendendo parole di stima per tutti. Ha definito Milly Carlucci adorabile, tutto il cast di persone splendide e simpatiche con cui ha legato e compreso i voti della giuria, l’unico che ha attaccato, è il giurato venezuelano. Nel dettaglio, la Flavi è sbottata:

“Mariotto mi ha fatto arrabbiare. Noi ci prepariamo, chi si rompe di qua, chi si rompe di là è lui da 0. Mi è antipatico un giudice che da’ 0 perché devi rispettare quello che facciamo. Lui lo fa per avere la telecamera ma secondo me la cattiveria esce fuori e la gente lo capisce.”

Ballando con le stelle, la conduttrice confessa: “Non è stata giusta la mia eliminazione”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone, Marta Flavi dopo oltre ad attaccare Mariotto ha detto la sua sulla sua eliminazione dallo show. Senza mezzi termini la conduttrice ha definito ingiusta la sua uscita:

“Mi dispiace perché secondo me non è stato giusto. Nel senso che ci sono due trance li dentro, secondo me, quelli che sanno ballare, ed io non appartenevo al gruppo, e quelli che sanno ballare poco o niente, ed io tra quelli che sanno ballare poco o niente ero la più brava.”

Per la conduttrice ed il suo maestro Simone Arena, però, non tutto è perduto in quanto i due possono ancora sperare in un ripescaggio, mentre di recente ha svelato un retroscena su Milly Carlucci.

La conduttrice fa una rivelazione da Serena Bortone: “Ho rifatto il naso a 21 anni”

Si è sbilanciata anche sulla sua vita privata, la conduttrice 71enne rivelando che da adolescente non si piaceva esteticamente: “Avevo un naso orribile, bruttissimo camminavo così (mimando il gesto di coprirlo con la mano). Allora ho venduto l’argenteria e poi sono andata da un chirurgo per rifarmi il naso…avevo 21 anni quando sono tornata a casa mio padre non mi ha guardato per mesi.”