Milly Carlucci: affondo di Marta Flavi dopo l’eliminazione a Ballando

Ballando con le stelle, la conduttrice eliminata non ci sta e sbotta: “Milly Carlucci non mi ha ascoltata”

La seconda puntata dello show del sabato sera ha visto la prima coppia ufficialmente eliminata dalla gara di questa edizione, quella formata da Marta Flavi e Simona Arena, la coppia non era tra le meglio assortite e, complice infortuni ed poca sintonia sono stati subito eliminati. Adesso, però, è venuto fuori un retroscena che riguarda la padrona di casa della trasmissione che la stessa Flavi ha svelato per la prima volta in un’intervista concessa a Gente:

“A dire il vero le avevo chiesto un ballerino agè, visti i miei 71 anni, ma non mi ascoltato.”

Ed infetti il maestro di danza che l’ha affiancata in questa sua avventura di anni ne ha 31 e ne dimostra anche qualcuno in meno.

“Milly Carlucci mi ha rassicurata prima della mia partecipazione”: svela Marta Flavi

La conduttrice durante l’intervista ha raccontato anche com’è stato il primo incontro con la conduttrice di Ballando con le stelle:

“Quando mi ha telefonato per propormi di partecipare, le ho confessato che non sapevo muovere un passo. Lei mi ha rassicurata ‘Sei l’ospite ideale!”

Subito la conduttrice ha elogiato il suo maestro Simone Arena definendolo gentile, paziente, protettivo e affabile nei suoi confronti. La Flavi ha confessato di voler arrivare in finale per avere abbastanza tempo per dimostrare com’è realmente e conoscerla meglio, senza l’immagine di ‘perfettina’ che le è stata cucita addosso, invece, forse anche immeritatamente, ieri sera è stata eliminata perdendo la sfida contro Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Marta Flavi si sbilancia sulla vita privata: “C’è una persona speciale nel mio cuore”

Alla soglia dei 70 anni, la conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle (può continuare a sperare nel ripescaggio per rientrare in gara) è proiettata nel futuro. Infatti durante l’intervista ha ammesso che c’è un uomo che ha un posto speciale nel suo cuore e che proprio a lui dopo l’esibizione nella prima puntata dello show ha inviato un cuore con le dita. “C’è una persona speciale che non è ancora entrata del tutto nella mia vita ma vorrei accadesse. Aspetto succedano cose belle.” ha confessato sognante.