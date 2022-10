Barbara d’Urso non lo nega: “Pamela Prati? Mi sono sentita presa in giro”

Pamela Prati e la confessione della popolare conduttrice: “Ammetto che mi sono sentita presa in giro”

Oggi Barbara d’Urso ha dedicato la seconda parte di Pomeriggio Cinque totalmente alla soubrette, che ieri sera al Grande Fratello Vip è tornata a parlare del ‘caso Mark Caltagirone’ asserendo senza indugio alcuno di essere una vittima e non certo una carnefice. In questa occasione la presentatrice ha preferito non esprimere la sua opinione su tutta questa faccenda, aggiungendo però che all’epoca in cui si è detto tutto ed il contrario di tutto si è sentita presa in giro:

“Ognuno ovviamente ha la propria opinione…Non c’è comunque nessun pregiudizio…Ascoltiamo e vediamo…Cerchiamo di capire qual è la verità…Io mi sono sentita presa in giro, ma non è importante…”

La conduttrice ha confessato che magari la Prati riuscirà seriamente a dimostrare di essere nel giusto: “Magari ci sono stati dei truffatori e quindi lei era all’oscuro di tutto e per fragilità è andata nei programmi…”

Barbara d’Urso lancia una frecciatina in diretta alla soubrette: “Cosa si aspettava?”

Successivamente la conduttrice di Pomeriggio 5 ha anche lanciato la clip della famosa intervista che ha fatto alla showgirl a Live Non è la d’Urso. In quella occasione Pamela Prati ha però deciso di lasciare lo studio in forte polemica con la presentatrice e tutto il suo staff autoriale. Una volta finito l’RWM la presentatrice, la quale ha avuto una disavventura con una stylist durante uno shooting fotografico, ha subito dichiarato che in quell’occasione è rimasta sorpresa dalla sua reazione, cogliendo la palla al balzo per lanciarle una frecciatina:

“La volta precedente a Domenica Live si era arrabbiata perchè avevamo fatto il riassunto del suo Bagaglino…Quella sera che intervista si aspettava, visto che tutta Italia parava di questo?”

La d’Urso ha comunque tenuto a chiarire di averla sempre rispettata.

Pomeriggio 5, l’ospite critica Pamela Prati: “Ha un atteggiamento sbagliato”

Barbara d’Urso ha poi lanciato la clip del momento in cui la soubrette ha discusso molto animatamente ieri sera con le due opinioniste del Grande Fratello Vip. Una volta terminato questo RWM è intervenuta Martina Nasoni, che non ha fatto mistero di non capire il motivo per cui se la sia presa così tanto quando Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno espresso peresplessità sulla sua verità raccontata ieri sera:

“Ha questo modo di comportarsi che la fa passare dalla parte del torto…E’ sembrata essere in difficoltà…”

Secondo l’ospite del programma forse si è arrabbiata perché potrebbe aver avuto paura di essere massacrata nuovamente sui social.