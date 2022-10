Disavventura Barbara d’Urso, stylist lo svela solo ora: “Voleva andare via”

Barbara d’Urso in difficoltà ad uno shooting: il clamoroso retroscena svelato solo adesso

Tempo fa la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque ha posato per il settimanale Oggi. Tuttavia questo shooting fotografico ha rischiato di saltare all’ultimo minuto. A rivelarlo per la prima volta è stata la stylist Angelica Corradino sul social network Tik Tok. In questa occasione la ragazza ha rivelato di essere stata alla prima esperienza come assistente di una famosa stylist, che avrebbe dovuto curare il look della presentatrice del programma quotidiano di Canale 5. Peccato che quest’ultima non si sia presentata facendo indispettire molto la d’Urso, che ad un certo punto ha anche ‘minacciato’ di andare via: “Passano 10 minuti, un’ora, un’ora e mezza e non compare…” La ragazza ha quindi preso in mano la situazione facendole vedere qualche capo, che però non ha incontrato il suo gusto:

“Mi spiega che avrebbe voluto una camicia sblusata, larga…”

Angelica Corradino confessa: “L’intervento di Mohamed ha salvato la situazione”

Le ore sono passate ma nessuno è riuscito a contattare questa famosa stylist. Ma ecco arrivare il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cos’è successo? E’ passato di lì un ragazzo che si occupava delle pulizie. E proprio la sua camicia a scacchi ha svoltato la situazione. Difatti Barbara d’Urso, che venerdì scorso ha contestato Guenda Goria, ha preteso di fare lo shooting fotografico con quella camicia, nonostante non fosse pulita: “Ha fatto la copertina con quella camicia sporca…” E l’uomo gliel’ha ceduta volentieri. Alla fine sono riusciti a contattare questa famosa stylist, che ha rivelato di non riuscire a trovare il luogo del servizio fotografico perchè si è rotto il telefono. L’assistente si è quindi precipitata in alcuni negozi lì vicini per trovare un pantaloncino da abbinare alla camicia. Dopo tanto girovagare ha trovato un negozio che ha accettato di prestare questi shorts: “Forse si erano impietositi…”

La conduttrice e il difficile shooting fotografico. Angelica Corradino svela: “La stylist non è più venuta”

Successivamente la Corradino ha rivelato su Tik Tok che alla fine questa stylist non si è proprio presentata perchè pare le sia venuto un attacco di panico in seguito ad un incidente in taxi: “Ha detto di aver fatto un incidente con il taxi…” Ha poi preso la situazione in mano la manager della presentatrice di Pomeriggio 5, che con degli abiti di fortuna ha creato dei look interessanti. Insomma questo shooting fotografico se lo ricorderà a vita Barbara d’Urso, che comunque è riuscita a fare buon viso a cattivo gioco.