Barbara d’Urso affossata senza pietà da Pio e Amedeo: “È una donna patetica”

Pio e Amedeo ci vanno giù duro con la conduttrice: “Non ha senso dell’umorismo e ci sta antipatica”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. E tra gli ospiti c’era pure il divertente duo comico. In questa occasione sono stati invitati a giocare al gioco del passaparola in cui hanno dovuto esprimere un’opinione su Fedez, Claudio Baglioni, Belen Rodriguez, Gianluca Vacchi e Barbara d’Urso senza però rivelare l’identità del personaggio di cui stanno parlando. I due però hanno trasgredito subito questa regola. E sulla popolare conduttrice non si sono affatto andati giù leggeri. Cosa hanno detto? Ha preso subito parola Amedeo, che non ha nascosto di non provare una particolare simpatia nei suoi confronti:

“Che voto diamo al suo senso dell’umorismo? Poco, zero direi, lei non ne ha. Ci sta sulle ba**e, tantissimo. Non dobbiamo mentire ed essere finti…”

Barbara d’Urso nel mirino del duo comico: “E’ assolutamente patetica”

Amedeo Grieco, sempre in questo suo intervento a Le Iene, ha poi lanciato un altro affondo nei confronti della popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ieri non ha nascosto di essersi sentita presa in giro da Pamela Prati. Difatti nel momento in cui gli è stato chiesto di descriverla usando un aggettivo non ha avuto alcun problema a darle della patetica:

“Se dovessimo descriverla con una parola io direi patetica. Dai si è capito che stiamo parlando di Barbara d’Urso…”

A quel punto Pio ha cercato di porre rimedio, anche se non troppo convintamente: “No a me non sta antipatica. Patetica? No secondo me invece…Vabbé ciao Barbara con il cuore!”

Fedez criticato dal duo comico: “E’ un paranoico e ci ha sottopagati”

A Le Iene Pio e Amedeo non hanno speso parole al miele neppure nei confronti del popolare rapper, asserendo dapprima che sarebbero stati sottopagati per un lavoro fatto insieme a lui, e successivamente confessando di credere sia un paranoico:

“Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati…Difetto? E’ un paranoico…”

I due hanno poi lanciato un ultimo affondo nei confronti del marito di Chiara Ferragni, asserendo senza indugio alcuno che non nutrono una grande stima nei suoi confronti, dandogli del problematico: “Se gli diremmo in faccia se ci stesse sulle scatole? Ma noi glielo diciamo in faccia! Se dovessimo descriverlo con una parola diremmo problematico…”