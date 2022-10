Beautiful, anticipazioni puntate americane: grande spavento per Brooke

Anticipazioni soap Canale5: Thomas minaccia Brooke con un coltello?

Gli sceneggiatori di Beautiful hanno una fervida fantasia. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Liti, inganni, tradimenti, sparatorie, matrimoni, nascite, morti sospette appassionano i telespettatori di Canale5 e di tutto il mondo da ben 35 anni. Le anticipazioni americane della storica soap svelano che la battaglia legale per l’affidamento di Douglas si ripercuoterà sul rapporto tra Ridge e Brooke. Ecco cosa succederà nello specifico. Brooke andrà da Eric per parlare con Thomas e gli intimerà di smetterla di spingere Ridge tra le braccia di Taylor. Inoltre chiederà al giovane stilista di far ritornare Douglas a casa sua con Hope, Liam e Beth. La Logan accuserà il figlio di Ridge di usare suo figlio per riavvicinarsi a Hope e lui le urlerà contro tutto il suo odio per aver rovinato il matrimonio dei suoi genitori in passato.

Beautiful, episodi stranieri: arrivano gli assistenti sociali a casa Forrester

Nelle puntate straniere della soap di Canale 5 la conversazione tra Brooke e Thomas avrà un altro protagonista: un coltellino con cui il ragazzo si sbuccerà una mela. Lo userà per puntualizzare quello che dice e Brooke si prenderà un grande spavento. Penserà, infatti, che Thomas abbia tenuto volutamente il coltello in mano per minacciarla. La Logan racconterà l’accaduto a Ridge che sgriderà il figlio. Il ragazzo rimarrà deluso dall’atteggiamento del padre che preferirà credere a sua moglie invece che a lui. A un certo punto a casa Forrester busseranno gli assistenti sociali per interrogare il figlio di Ridge che penserà a un equivoco.

Anticipazioni nuove puntate soap americana: cosa succederà tra Ridge e Brooke?

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge chiederà a Brooke se sia stata lei a chiamare gli assistenti sociali. Cosa risponderà la Logan? La donna non si fida di Thomas, ancora meno da quando lui e Steffy hanno messo in atto un subdolo piano per far tornare insieme Ridge e Taylor. Si sarà voluta vendicare? Per rispondere a questa e altre domande basterà sintonizzarsi ogni giorno alle 13:45 su Canale 5 per vedere le nuove appassionanti della soap che ha stregato il mondo intero!