Beautiful, spoiler attrice Sheila: “Mi succederà qualcosa di sconvolgente”

Kimberlin Brown anticipa: “Quel che sta per succedere sconvolgerà il mio mondo”

Le puntate di Beautiful che stanno andando in onda in questi giorni lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso: il matrimonio tra Steffy e Finn sarà interrotto da Sheila Carter che rivelerà al ragazzo di essere la sua madre naturale. I Forrester rimarranno senza parole: il loro peggior incubo, la perfida ex moglie di Eric, è tornata. Kimberlin Brown che interpreta la Carter ha rivelato in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Quel che sta per succedere sconvolgerà il mio mondo in un modo mai visto”.

Steffy, oltre ad essere la nuora, diventerà la peggior nemica di Sheila. La donna farà di tutto per far allontanare i neo sposini e cercherà di farsi benvolere da Finn e dal nipotino Hayes. Le anticipazioni americane della soap rivelano che i colpi di scena si susseguiranno e, a differenza delle altre volte, Sheila rimarrà sulla scena a lungo!

Beautiful, l’attrice: “C’è molto di buono in Sheila ma è molto in profondità”

Dal 1990 ad oggi Sheila si è macchiata di tutti i crimini possibili e immaginabili. Kimberlin Brown confessa di essere tornata sul set grazie ai fan australiani che hanno chiesto a gran voce il ritorno della Carter. Bradley Bell, il produttore della soap opera americana, ha colto l’occasione al volo per richiamare l’attrice. Ma c’è qualcosa di buono in Sheila? Risponde Kimberlin Brown:

“C’è molto di buono ma è molto in profondità…E’ leale, sa voler bene, e in fondo vuole solo essere accettata e amata da chi le sta a cuore”.

Kimberlin Brown, rivelazione sulle prossime puntate: “Il meglio deve ancora venire”

L’attrice di Sheila ha lanciato un messaggio ai fan italiani: “Vi assicuro che il meglio deve ancora venire! Preparatevi all’emozione più grande della vostra vita”. Nessuno in questo momento vorrebbe trovarsi nei panni di Finn e, soprattutto, di Steffy. Le anticipazioni americane rivelano infatti che arriverà persino a spararle ma ci sarà un tragico imprevisto. L’appuntamento con le nuove appassionanti puntate di Beautiful è tutti i giorni alle 13:45 circa su Canale5 (QUI le anticipazioni americane: grande spavento per Brooke).