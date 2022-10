Belen e la frecciata ad Antonino Spinalbese: “Non racconta la verità”

Belen Rodriguez non utilizza mezze misure contro il suo ex fidanzato: “Un vaff****** gli è dovuto”

Non si sono lasciati bene Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e questo è chiaro ormai agli occhi di tutti, nonostante qualcuno nelle settimane precedenti avesse affermato il contrario. I due nonostante la nascita della loro figlia Luna Marì lo scorso 12 luglio non sembrano essere rimasti in buoni rapporti, come testimoniato dal fatto che il gieffino non nomini praticamente mai la showgirl all’interno della casa del GF Vip, così come la donna non ha mostrato supporto al parrucchiere da quando è nella Casa. Anzi, nelle ultime settimane gli ha lanciato alcune frecciate al veleno, con quella di poche ore fa davvero molto pesante: “Il vaff****** quando le cose “qualcuno” le racconta in modo diverso per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro”.

Belen Rodriguez e l’altro attacco al suo ex: “Si può essere buoni genitori anche senza essere una coppia”

La storia tra la bella modella argentina e il parrucchiere è finita a inizio 2022 ma le polemiche non si placano tra i due. Spinalbese parla solo della figlia e dice di voler ancora bene alla donna in quanto madre di sua figlia, mentre Belen non perde occasione per criticare alcuni comportamenti del suo ex. Negli ultimi giorni l’argentina, che ultimamente è tornata nelle braccia di Stefano Di Martino, protagonista qualche giorno fa di uno scoop, e nelle ultime ore hanno passato un po’ di tempo insieme con la figlia di Antonino, ha criticato il suo ex in quanto padre riportando alcune frasi di un libro: “Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio […] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”.

Antonino Spinalbese e le dichiarazioni su Ginevra Lamborghini che fanno arrabbiare i fan

Nelle ultime ore il parrucchiere ha fatto parlare di sé non solo per il suo passato con Belen Rodriguez. Infatti l’uomo, parlando con Cristina Quaranta del suo rapporto con la sorella di Elettra avuto nelle due settimane insieme nella Casa, ha fatto alcune dichiarazioni inaspettate cogliendo si sorpresa molti loro fan, subendo anche alcune critiche sui social: “Non mi piaceva perché io sono un figlio di p**** perché metto alla prova tutti e l’ho fatto anche con lei, il suo avvicinarsi a me da fidanzata mi ha fatto pensare e non mi piaceva, non sono fesso”. La showgirl romana non è sembrata d’accordo con la sua affermazione, dato che secondo lei i due avrebbero potuto diventare col tempo una coppia.