Stefano De Martino è stato con una concorrente del GF Vip! Chi è? Lo scoop

Clamoroso scoop riguardante il marito di Belen Rodriguez: ecco chi è la concorrente in questione

Clamorosa indiscrezione trapelata nelle ultime ore ad opera dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, sempre sul pezzo quando ha a che fare con news sul gossip e sul mondo dello spettacolo. A quanto pare, Stefano De Martino tra la metà del 2021 e l’inizio del 2022 ha avuto una frequentazione con una gieffina che nelle ultime ore si è messa in luce nella casa più spiata d’Italia risultando la preferita del pubblico al primo televoto ufficiale: stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, apprezzata per la sua grinta, schiettezza e spontaneità. Come dice Rosica, amico della ragazza e quindi una fonte molto vicina e attendibile, lei avrebbe ceduto ai corteggiamenti del conduttore di Stasera tutto è possibile durati qualche mese.

I rapporti attuali tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi

La loro frequentazione sarebbe stata super riservata e molto focosa, come sottolinea Alessandro Rosica, con i due che poi hanno deciso di allontanarsi rimanendo comunque in buoni rapporti, tanto che il ballerino le avrebbe fatto gli auguri per l’ingresso al Grande Fratello Vip. I due, per mantenere la riservatezza, non si seguono sui social. Chissà cosa penserà la moglie Belen Rodriguez, che ha fatto una rivelazione choc nella giornata di ieri, molto gelosa dei suoi uomini, di tutta questa faccenda. Non si sa se la donna ne era a conoscenza o se l’ha saputo solo ora, e ciò potrebbe provocare altri scossoni nel loro rapporto, con la coppia che si era avvicinata negli ultimi tempi anche grazie al loro figlio Santiago.

Antonella Fiordelisi la preferita dal pubblico: le ultime news dalla casa

La modella nata a Salerno è entrata in maniera scoppiettante al GF Vip 7, creando molte dinamiche e non uscendo inizialmente bene dal battibecco in puntata con Pamela Prati della settimana scorsa, attaccata dagli altri inquilini e apparentemente non vista bene neanche dal pubblico. Però l’ex schermitrice negli ultimi giorni è piaciuta al pubblico per la sua schiettezza e spontaneità, nonostante il pesante scontro avuto con Giovanni Ciacci, tanto da essere risultata la preferita del televoto con oltre il 40% delle preferenze. Nelle ultime ore molti utenti hanno notato un avvicinamento tra la donna ed Edoardo Donnamaria, il massaggiatore della Casa, che tra un massaggio e l’altro sembrerebbe interessato alla Fiordelisi. Vedremo se tra i due sarà solo una “amicizia speciale” o qualcosa di più.