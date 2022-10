Belen Rodriguez a Verissimo annuncia una novità assoluta: accadrà a Le Iene

L’ospite di Verissimo rivela il doppio ruolo che avrà nella trasmissione: “Mi piace”

Puntata interamente dedicata alle donne quella di oggi che ha visto raccontarsi per prima la showgirl argentina. Apparsa più in forma che mai Belen ha ammesso di vivere un periodo molto bello. Le cose procedono bene sia sul privato, con l’amore ritrovato di Stefano De Martino e quello per i figli Santiago e Luna Marì, sia sul versante lavorativo. Non solo infatti la Rodriguez è la conduttrice di Tu si que vales ma da martedì tornerà anche a Le Iene accanto a Teo Mammuccari per il secondo anno. Ebbene durante l’intervista di oggi Belen Rodriguez ha annunciato:

“La novità è che sono andata a fare dei servizi da iena ed è stato veramente molto bello. Mi piace anche realizzare i servizi con un po’ di me. Il primo parlerà di un argomento delicato che è la dismorfofobia”.

Belen Rodriguez ricorda la sua infanzia: “Abbiamo perso tutto”

Nel corso dell’intervista la showgirl ha raccontato alcuni ricordi dolorosi sull’Argentina e altri più belli. A Verissimo Belen ha detto che inizialmente la sua famiglia era di classe media normale e molto istruita. Poi però è arrivata la crisi economica del governo e dunque hanno perso tutto e hanno dovuto ricominciare da zero.

“Abbiamo ipotecato la casa e ce l’hanno portata via”

ha raccontato la showgirl. Belen ha però aggiunto che i suoi genitori non le hanno mai fatto sentire questo sfratto.

La showgirl a Verissimo racconta la verità sul marito: “Siamo ufficialmente sposati da sempre”

Un altro argomento affrontato in trasmissione è stato quello inerente Stefano De Martino visto che ormai non è più un mistero che i due siano tornati insieme. Finalmente, inoltre, Belen Rodriguez ha spiegato la verità in merito al loro presunto divorzio. Quest’ultimo era stato richiesto due volte ma visti i loro continui tira e molla il giudice si era preso del tempo per capire. Ebbene la richiesta per due volte è scaduta e la showgirl l’ha scoperto da poco.

“Quindi siamo ufficialmente sposati da sempre”

ha detto Belen che ha ammesso di amarlo davvero moltissimo.