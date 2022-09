Belen Rodriguez, rivelazione choc: “Lasciai l’Argentina per la famiglia”

La criminalità e la decisione di scappare dall’Argentina: “Vengo in Italia per fare la modella”

Belen Rodriguez in una intervista rilasciata a 7 Corriere ha parlato del passato difficile in Argentina e anche di aver rischiato la vita insieme alla sua famiglia, per poi decidere di lasciare la patria e di fare fortuna altrove anche per il loro bene: “Un giorno arrivano in otto, ci legano, ci puntano le pistole e ci rubano tutto. Ho pensato: “se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare”. Dopo tante ore se ne vanno, ma ci lasciano vivi”. Così la showgirl decide di lasciare il suo paese per cercare fortuna in Italia come ragazza immagine e modella, per poi avere successo e fare anche i primi provini in tv.

“Ho comprato una casa ai miei genitori”, la rivelazione dell’argentina

Poi la famosa modella argentina, che nei prossimi giorni sarà ospite a Verissimo per raccontare la sua storia, ora conduttrice de Le Iene e anche di Tu si que vales insieme al campione di rugby Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha rivelato di aver comprato una casa ai propri genitori con i primi soldi guadagnati da modella per la loro sicurezza e felicità, dicendo che la famiglia è la cosa più importante al mondo. Ora che anche loro sono in Italia con lei, ha dichiarato che è come essere tornati indietro nel tempo. Di recente abbiamo visto Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi in coppia con il padre Gustavo, con la mamma a volte ospite in studio per dare man forte ai familiari. Invece, sua sorella Cecilia è felicemente fidanzata con Ignazio Moser da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e a breve potrebbero avere voglia di avere un figlio.

Il retroscena di Belen su come ha ottenuto la conduzione a Le Iene

Inoltre, continuando nell’intervista, la Rodriguez ha affermato con sincerità come è riuscita ad ottenere il posto alla conduzione a Le Iene, che definisce il miglior programma televisivo in Italia, il più innovativo e coraggioso: tartassando di chiamate l’autore Davide Parenti. Un successo senza fine quello di Belen Rodriguez, anche se la donna non dimentica il suo passato, dove ha consegnato anche volantini o fatto la pizzaiola in giovane età. Ora però può godersi la vita come l’ha sempre desiderata e sognata, anche con l’amore ritrovato del marito Stefano De Martino, che attualmente conduce Stasera tutto è possibile ed è stato elogiato da un collega, e del loro figlio Santiago.