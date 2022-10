Boom, Federico Fashion Style e la compagna si sono lasciati: l’annuncio

Letizia Porcu e il popolare parrucchiere si sono detti addio: le parole di lei non lasciano dubbi

Federico Fashion Style è da tanti anni che ha una compagna, con la quale ha anche avuto una figlia, Sophie Maelle. Tra loro le cose sembravano andare a gonfie vele, ma si segnala che proprio in queste ultime ore c’è stato un annuncio choc che ha lasciato a bocca aperta i tanti fan. Di cosa si tratta? La compagna del popolare parrucchiere, il quale giusto ieri ha festeggiato il suo compleanno con un party davvero speciale a Milano, ha annunciato via social la fine della loro lunghissima storia d’amore: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide…”

Perchè è finita tra Federico Fashion Style e la compagna? L’ultimo gossip

Ovviamente saranno in tanti adesso a chiedersi il motivo per cui è finita tra Letizia Porcu ed il suo compagno, con il quale stava insieme ormai da oltre 17 anni. Al momento la donna ha preferito non rivelarlo, limitandosi a dire che comunque il loro rapporto rimarrà ottimo, anche e soprattutto per il bene della loro figlia Sophie Maelle:

“Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia…”

Al momento il parrucchiere, che è stato recentemente vittima di uno scherzo a Scherzi a parte, ha preferito non commentare la notizia. preferendo pubblicare foto e video del suo party di compleanno davvero stravolgente.

Federico Lauri e la sua ex compagna: quando si sono conosciuti e tutti i pettegolezzi sul parrucchiere

Federico Fashion Style ha conosciuto l’ex compagna Letizia Porcu nel 2006 circa, ma solo nel 2013 hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Dopo 3 anni è nata la piccola Sophie Maelle. Sono stati in tanti a mettere in dubbio la loro unione, soprattutto perchè c’è chi ha ipotizzato fosse gay. Lei però l’ha sempre difeso con le unghie e con i denti, asserendo che non si è per forza omosessuali anche se ci si veste in maniera stravagante. Si segnala che in queste ultime ore Federico Lauri si è mostrato sui social particolarmente sereno, nonostante la rottura. Si saranno lasciati pacificamente?