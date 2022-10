Branko, oroscopo settimanale: previsioni fino a giovedì 6 ottobre 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 1, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo Branko weekend e settimana dal 30 settembre-1 ottobre fino al 6: le previsioni

Anche questa settimana non poteva mancare l’oroscopo del popolare astrologo sul settimanale Chi, il quale ha iniziato a dare le sue previsioni sul primo gruppo di segni zodiacali.

ARIETE: avete la bella abilità di portare gioia a tutte le persone che vi sono al fianco. Siete sempre molto abili a trovare le soluzioni ai problemi.

TORO: sarete molto corteggiati nei prossimi giorni. L’astrologo consiglia ai maschi nati sotto questa stella di cedere alle avance delle donne.

GEMELLI: siete come al solito molto impaziente, ma dopo tanta fatica finalmente otterrete i risultati sperati.

CANCRO: purtroppo non è un bellissimo periodo questo per voi perchè siete un po’ troppo bersagliati dalle critiche sia nel lavoro che in amore.

Branko, oroscopo della settimana fino al 6 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Successivamente l’astrologo su Chi ha posto le sue attenzioni su un altro gruppo di segni zodiacali. Andiamo a consultare subito qui di seguito le sue previsioni.

LEONE: dovete dedicarvi anima e corpo al vostro grande amore. Da evitare assolutamente avventure che non vi porteranno a niente.

VERGINE: i single nati sotto questa stella non si devono preoccupare perchè pare essere arrivato finalmente il vostro momento per trovare l’anima gemella.

BILANCIA: mai come in questo periodo state vivendo un mix di emozioni uniche che vi fanno respirare aria nuova.

SCORPIONE: l’astrologo consiglia di metterci il cuore nel lavoro perchè la sola testa e le mani non basteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 6 ottobre: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha infine posto le sue attenzioni sui restanti segni dello zodiaco dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: questa stagione sarà per voi molto importante perchè verrà deciso il valore a tante collaborazione a lavoro.

CAPRICORNO: nei prossimi giorni siate pronti perchè le novità non mancheranno né nel lavoro né in amore.

ACQUARIO: è bene che iniziate il nuovo mese un con il freno a meno tirato. Nei prossimi giorni agite con molta cautela.

PESCI: finalmente dopo un periodo non particolarmente facile qualcosa si smuove. Attenzione perché al lavoro aumenteranno le buone occasioni.