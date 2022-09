Oroscopo Branko weekend e settimana: previsioni fino al 29 settembre 2022

Branko, oroscopo della settimana dal 23/24 al 29 settembre 2022: le previsioni

Sull’ultimo numero del settimanale Chi i lettori hanno trovato come ogni settimana l’oroscopo del popolare astrologo, che ha iniziato a dare le sue previsioni prendendo in considerazione il primo gruppo di segni zodiacali.

ARIETE: tenetevi forte perchè nei prossimi giorni ci sarà una svolta in un senso o nell’altro nella vostra vita.

TORO: state vivendo un periodo particolarmente felice. Se siete single non elemosinate l’amore da chi non vi vuole.

GEMELLI: ricordatevi che i prossimi giorni saranno molto importante perchè potreste cambiare il corso della vostra vita.

CANCRO: basta avere paura pure della vostra ombra. Adesso è arrivato il momento di tirare fuori le unghie e i denti per combattere.

Oroscopo di Branko settimanale fino a giovedì 29 settembre 2022: le previsioni segno per segno

L’astrologo sul settimanale Chi ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna sul secondo gruppo di segni dello zodiaco.

LEONE: vi siete posti obiettivi molto ambiziosi, e in questi giorni potreste ottenere risultati molto importanti.

VERGINE: iniziate questa nuova stagione con il vento in poppa. In voi si risveglierà il vostro innato talento per l’arte e per la scienza.

BILANCIA: è arrivato finalmente il vostro momento dopo aver attraversato un periodo non proprio facilissimo.

SCORPIONE: dopo un periodo un po’ così così’ finalmente state ritrovando il sorriso perduto. Nessuno come voi ha saputo affrontare al meglio le pressioni degli altri.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni dal 23/24 al 29 settembre 2022: le previsioni sugli ultimi segni zodiacali

Branko su Chi ha infine poste le sue attenzioni sull’ultimo gruppo di segni zodiacali, il cui destino è ancora tutto da svelare (QUA Per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: l’estate è finita e adesso è arrivato il momento di prendere decisioni molto importanti.

CAPRICORNO: mai come in questo periodo vi sentite carichi. Non vi preoccupate perché non tarderanno ad arrivare soddisfazioni.

ACQUARIO: finalmente arriveranno ghiotte occasioni nel lavoro e in amore da prendere assolutamente al volo.

PESCI: dovete prendere il coraggio a quattro mani e chiudere una situazione che vi turba. E’ arrivato il momento per partire alla volta di n dove avventure.