Caos al Grande Fratello Vip, salta la diretta: cosa sta succedendo?

La diretta del reality show su Mediaset Extra salta: cos’è successo?

Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui non succeda qualcosa nel reality show. E dopo tutte le polemiche scoppiate per via del ‘caso Marco Bellavia’, che ha appassionato milioni di spettatori a casa, ecco succedere un altro imprevisto, che ha lasciato tutti attoniti. Di cosa si tratta? Da oltre un’ora la diretta del GF Vip è saltata. Difatti al momento stanno andando in onda solo le immagini delle scorse ore della casa più spiata dagli italiani. Si segnala inoltre che non è ancora dato sapere il motivo di questa brusca interruzione.

Grande Fratello Vip diretta su Mediaset Extra sospesa: ennesimo problema per Alfonso Signorini

Come detto precedentemente, al momento non è stato rivelata la causa di questa interruzione forzata della diretta del reality show su Mediaset Extra e Mediaset Infinity. L’unica cosa certa è che nel sottopancia continua a scorrere un rullo in cui è stato annunciato ai telespettatori che presto tornerà la normale programmazione:

“Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello…”

Il portale televisivo DavideMaggio.it ha fatto inoltre notare che Mediaset non ha specificato il fatto che la sospensione della diretta è a dovuta di un problema tecnico, come ipotizzato da molti spettatori sui social: “Non è specificato, tra l’altro, alcun problema tecnico con la diffusione delle immagini live…” Cosa sarà mai successo?

Diretta del reality show sospesa: c’entra l’eventuale ritiro di Sara Manfuso? Le ipotesi

Ovviamente un po’ tutti gli spettatori a casa hanno già lanciato le loro ipotesi sui social sul motivo dell’interruzione della diretta del GF Vip su Mediaset Extra e sull’app Mediaset Infinity. In tanti hanno ipotizzato che potrebbe essere collegato all’eventuale uscita fuori dalla casa più spiata dagli italiani della moglie del noto politico Andrea Romano. Tuttavia c’è anche chi ha sostenuto che i problemi potrebbero essere di natura tecnica/igienica:

“La diretta potrebbe essere interrotta a causa di problemi tecnici/igienici all’interno della casa…”

C’è anche chi ha scherzato facendo ipotesi davvero spiritose che hanno strappato una sorriso un po’ a tutti. Quale sarà la verità?