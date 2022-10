Grande Fratello Vip, Sara Manfuso vuole ritirarsi: “Provo un forte disagio”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 4, 2022 , in Grande Fratello

Sara Manfuso vuole lasciare il reality show: “La mia decisione non voglio venga strumentalizzata”

Quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha riservato più di qualche colpo di scena. E proprio sul finire della trasmissione Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale la moglie del politico del Partito Democratico per chiedere se è vero che vorrebbe uscire dal programma. Quest’ultima ha confermato, asserendo però di averlo detto solo durante uno stacco pubblicitario perchè non avrebbe voluto che questa sua decisione venisse strumentalizzata:

“Mi è pesato tanto…Quello che è successo a Marco è una cosa enorme…Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perchè non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…”

La concorrente ha poi dichiarato che non ha certo apprezzato il brutto spettacolo dato da tutti nella casa più spiata dagli italiani: “Io so che mi sono comportata bene, però sto male per lui…”

GF Vip, Alfonso Signorini mette alle strette la concorrente: “Questo tuo malumore nasce dai battibecchi con Sonia?”

Successivamente ha preso la parola Alfonso Signorini, che ha cercato di mettere alle strette Sara Manfuso chiedendo se questo suo malumore potrebbe essere dovuto dal fatto che non vada d’accordo con Sonia Bruganelli:

“Tu sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco…Abbiamo visto i filmati…Questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia? Diciamo le cose come stanno…”

E la moglie del politico, che giorni fa ha attaccato Marco Bellavia, ha sorriso, asserendo di essere sicura di non stare simpatica all’opinionista: “Con Sonia è evidente che non ci sia feeling…”

Sonia Bruganelli e la concorrente del reality show: botta e risposta in diretta

E’ poi intervenuta l’opinionista del GF Vip, la quale ha subito confessato stasera in diretta che da Sara Manfuso si sarebbe aspettata molto di più. La concorrente ha quindi replicato, asserendo che alcune puntate fa la Bruganelli avrebbe toccato un po’ un nervo scoperto. A quel punto ha ripreso la parola la moglie di Paolo Bonolis informandola che sui social è stata a sua volta contestata perchè non è sembrata essere così empatica nei confronti di Marco:

“Vedrai che ci sono stati commenti e atteggiamenti che hanno fatto sembrare che tutta questa empatia non l’abbia avuta…”

La Manfuso ha comunque promesso che rifletterà molto se abbandonare o meno. E il conduttore ha quindi chiosato: “Fai bene a riflettere perchè non c’è un solo motivo per cui tu debba lasciare…”