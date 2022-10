Carlo Conti e il retroscena di Alessandra Mussolini: “Me lo ripete sempre”

Tale e Quale Show, la concorrente su Carlo Conti confessa: “Mi dice sempre di divertirmi”

Stasera andrà in onda una nuova puntata del talent show vip condotto dal presentatore toscano. E tra i concorrenti in gara c’è anche Alessandra Mussolini, che stavolta dovrà imitare l’eccentrica cantautrice americana Lady Gaga. Come se la caverà nei suoi panni? Chissà, intanto ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero. Ed in questa circostanza ha rivelato di essere sempre preoccupata poco prima di ogni esibizione, cogliendo la palla al balzo per svelare un retroscena su Conti. Cosa ha detto? Ha rivelato che quest’ultimo le ha consigliato di divertirsi invece di essere tesa per i giudizi della giuria:

“Carlo Conti mi ripete spesso: ‘Ti devi divertire…’ E’ una parola facile, pare facile…”

Tuttavia la ex politica ha già dichiarato di cercare di star facendo del suo meglio sempre senza perdere il sorriso: “Però ho fatto mia la sua esortazione e allora…Divertiamoci!”

Alessandra Mussolini fa un primo bilancio sulla sua avventura nel talent: “Meravigliosa macchina del tempo”

Successivamente il giornalista del settimanale Vero ha chiesto all’ex politica che bilancio fa al momento della sua avventura a Tale e Quale Show. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato che grazie a questo programma è come se fosse tornata indietro nel tempo, alla sua infanzia: “E’ una meravigliosa macchina del tempo che mi ha riportato indietro alla mia infanzia…” La concorrente, che ieri ha rivelato di essere molto spaventata nel momento in cui vede Giorgio Panariello e Loretta Goggi mettersi le cuffie per ascoltare meglio le varie esibizioni, ha poi confessato di mandare spesso i video delle sue prove a sua mamma: “Lei ha davvero un orecchio bionico…”

Cristiano Malgioglio e la rivelazione choc della concorrente: “E’ tutta colpa sua”

Il giornalista del magazine Vero ha poi chiesto ad Alessandra Mussolini il motivo per cui ha deciso di partecipare a questa nuova edizione di Tale e Quale Show. E l’ex politica ha subito voluto fare una battuta di spirito dando la ‘colpa’ al popolare cantautore nella giuria del talent show di Carlo Conti:

“E’ tutta colpa di Cristiano Malgioglio…L’unico disco che ho inciso nella mia vita, infatti, l’ho fatto con lui tanti anni fa in Giappone…”

La donna è certa che Malgioglio non farà sconti: “Mi farà vedere i sorci verdi…”