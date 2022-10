Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini: “Un gesto della giuria mi terrorizza”

Alessandra Mussolini viene allo scoperto: “Sono terrorizzata dalla giuria”

Domani sera andrà in onda su Rai Uno una nuova puntata di Tale e Quale Show. E tra i protagonisti di questa edizione del talent show vip condotta da Carlo Conti c’è anche la popolare ex politica, che ormai da anni si è buttata anima e corpo nel mondo dello spettacolo. Oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. La giornalista ha quindi colto la palla al balzo per chiederle chi teme di più nella giuria del programma. La concorrente non ha nascosto che il momento in cui prova più paura è quando vede Giorgio Panariello e Loretta Goggi mettersi le cuffie durante le varie esibizioni:

“In quel momento ascoltano con attenzione l’esibizione senza neanche badare al trucco e al parrucco, allora lì sì che mi mettono paura…”

E su Cristiano Malgioglio è certa che in questa edizione le farà vedere i sorci verdi: “E’ uno tosto come me…”

Tale e Quale Show, la concorrente svela: “Qui nessuno copre i miei eventuali errori”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto ad Alessandra Mussolini se teme addirittura più i giurati del talent condotto da Carlo Conti rispetto a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, che certo ai tempi non è stata proprio tenera nei suoi confronti. E l’ex politica, che prima di ogni esibizione è sempre tanto emozionata, ha subito dichiarato che in effetti è così perchè a Ballando almeno aveva il partner a coprire i suoi errori, qua invece è totalmente sola:

“Qui sono sola davanti alla giuria e, quando arrivi davanti al banco per ascoltare il loro parere mi manca il fiato…”

Carlo Conti e il retroscena svelato dalla concorrente: “Quando ci sono le esibizioni si irrigidisce”

Successivamente Alessandra Mussolini ha poi svelato al magazine Nuovo un interessante retroscena sul conduttore di Tale e Quale Show. Cosa ha detto? Ha rivelato di essersi accorta che ogni volta che un concorrente si esibisce da persona amabile e sorridente diventa molto rigido:

“Anche Carlo Conti, in genere amabile e sorridente, un po’ si irrigidisce al momento delle esibizioni…”

L’ex politica ha poi confessato che è sempre emozionata prima di iniziare a cantare: “Ho sempre ansia…”