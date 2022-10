Carolina Marconi affonda Patrizia Rossetti e Wilma Goich: “Marce dentro”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich nel mirino della concorrente: “Sono marce nel cuore”

Tra poche ore inizierà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In base alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena che terranno incollati i telespettatori al teleschermo fino alla fine. Si segnala che il clima è teso anche nella casa più sposa dagli italiani. E proprio in queste ultime ore Carolina Marconi ha attaccato le due inquiline vip, asserendo senza indugio alcuno di credere non si comportino molto bene nei confronti degli altri:

“Sono terribili e se la prendono con i più deboli. Sono proprio le persone più grandi che dovrebbero dare l’esempio e invece! Sono proprio marce nel cuore…”

La concorrente non ha nascosto che entrambe rappresentano tutto ciò che non vorrebbe essere nella vita: “Sono tutto ciò che io non vorrei essere…”

Carolina Marconi non ha nessuna pietà delle due concorrenti: “Capricciose e iene”

La concorrente del Grande Fratello Vip è però un vero e proprio fiume in piena contro di loro. Cos’altro ha detto? Ha continuato ad attaccare a testa bassa Wilma Goich e Patrizia Rossetti, la quale giorni fa ha insultato Pamela Prati, non nascondendo il fatto di aver notato che nel momento in cui litigano con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani diventerebbero come delle ragazzine capricciose, oltre che delle vere e proprie iene:

“A volte diventano bambine capricciose. Quando litigano diventano delle iene brutte, ma proprio iene iene brutte…”

Insomma Carolina, dopo aver adottato il low profile in queste settimane nella Casa di Cinecittà, ha deciso di dire la propria, non andandoci affatto giù leggera.

Grande Fratello Vip, la concorrente non ha il minimo dubbio: “Meglio i giovani”

Carolina Marconi ha poi concluso il suo intervento asserendo senza indugio alcuno di credere siano assolutamente meglio i giovani della casa più spiata dagli italiani rispetto a Patrizia Rossetti e Wilma Goich, che invece in queste settimane avrebbero buttato veleno a non finire:

“Sai cosa penso? Che i giovani sono meglio di loro, sono due egoiste. Non mi piace la competizione che hanno…”

Successivamente Carolina ha anche rivelato che stasera vuole mettersi seduta sul divano al posto della Rossetti, visto che non capisce perchè continua a mettersi lì dall’inizio del reality show: “Il divano è di tutti, non ci sono i nomi. Non è che esiste qua la padrona di casa…”