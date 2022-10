Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti insulta Pamela Prati: “Bastarda”

Patrizia Rossetti è una furia contro la popolare soubrette: “Bastarda, ma con me non campa adesso.”

E’ stata una notte davvero movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. Cos’è successo? Pamela Prati è stata attaccata duramente dalla coinquilina vip. Difatti le due hanno furiosamente litigato nel momento in cui Patrizia è venuta a sapere che la produzione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ha dato una camera privata alla showgirl. La litigata non si è vista per intero, ma è stata la stessa concorrente dai capelli rossi a parlarne con gli altri inquilini vip, arrivando addirittura ad insultare senza pietà la rivale:

“Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastarda, ma con me non campa adesso…”

L’inquilina vip ha poi rivelato di essere andata anche in confessionale a criticare la Prati, asserendo ironicamente che fanno bene a trattarla con i guanti, almeno riuscirà a redimersi dalla brutta figura fatta per il ‘caso Mark Caltagirone’: “Ho detto ‘tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia…”

Pamela Prati nel mirino della concorrente: il racconto di Giaele De Donà

Poco dopo è intervenuta pure la chiacchieratissima concorrente del Grande Fratello Vip, che con il marito vive un amore libero. Difatti quest’ultima ha raccontato di aver assistito in prima persone alla litigata tra Patrizia Rossetti e la showgirl sarda, la quale giorni fa ha rivelato di voler abbandonare il programma:

“Patry le ha urlato addosso e non smetteva…Pamela camminava dritta e Patry dietro che urlava ‘ma secondo voi questa è una che sta male? Guardatela vi sembra una che è stata male?’”

Giaele si è comunque schierata senza se e senza ma dalla parte della Rossetti, asserendo di credere sia davvero incredibile che alla Prati sia stato data una camera da letto privata con tanto di bagno.

Grande Fratello Vip, alta tensione tra le due concorrenti: botta e risposta al veleno

Il portale Biccy.it ha poi segnalato che tra un bacio e l’altro tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo è stata mostrata giusto un minuto della litigata tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Ed in questa circostanza pare che la Rossetti abbia urlato dietro alla soubrette di far finta di piangere in confessionale per compatire la produzione:

“Pamela non faccio come te che passi le giornate a piangere per finta in confessionale…”

In un secondo momento Pamela si è sfogata con Antonella, confessando si essere stata attaccata ed insultata da Patrizia: “Mi ha detto che sono Belfagor e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese…” Le due riusciranno a chiarirsi?