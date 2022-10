Carolina Marconi si sfoga dopo la puntata: “Non sopporto la falsità”

La showgirl venezuelana si lamenta dell’atteggiamento di alcuni concorrenti: ecco cosa ha detto

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Carolina Marconi, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Quest’ultima e la cantante non hanno ancora digerito il fatto che la showgirl venezuelana abbia criticato entrambe, dicendo che sono marce nel cuore. La compagna dell’ex calciatore Alessandro Tulli ha continuato a sfogarsi anche a seguito della diretta su Canale 5, lamentandosi del comportamento di alcuni coinquilini: “Non sopporto la falsità delle persone”.



L’esperto di moda rassicura la coinquilina che ha fatto una richiesta: “Fatemi vedere qualcuno della mia famiglia”

Carolina Marconi e Alberto De Pisis, si sono confrontati su ciò che è accaduto nell’appuntamento del reality show di ieri. La showgirl non ha nascosto al suo compagno di gioco di non digerire il comportamento di alcuni concorrenti, soprattutto la reazione di Wilma Goich, che l’ha accusata di averle detto che non si merita di essere nonna. La gieffina venezuelana inoltre ha esternato il suo profondo dispiacere, per il fatto che molta gente possa avere un’idea sbagliata su di lei dopo aver visto determinate clip. L’esperto di moda non ha perso tempo per rassicurarla dicendole: “Io non sono molto amato perchè sono autentico con tutti i miei difetti”. Intanto ieri sera la poca felicità della 44enne quando ha appreso di essere immune alle nomination alla stessa maniera di Wilma, Patrizia, Elenoire e Daniele, non è passata di certo inosservata al conduttore, dato che le ha chiesto: “Sei stata scelta sembra che ti abbiano sparato, mi fai capire, qual è il problema? Non sei contenta? Non avevi un’espressione felice”. La concorrente ha fatto una richiesta al programma: “Sto ringraziando tutti i miei compagni. Mi fate vedere qualcuno della mia famiglia per capire se stanno bene?“.

La cantante non perdona Carolina Marconi che si giustifica: “Ho già chiesto scusa”

Intanto sempre nella puntata di ieri, Wilma Goich non appena il conduttore le ha detto che non è stata nemmeno lei tenera nei confronti della showgirl venezuelana si è giustificata: “Non credo che lo sia stata nemmeno lei. Non siamo marce nel cuore, se Dio vuole abbiamo un cuore enorme e una grande forza. E poi ha detto non sei adatta a fare la nonna. Le ho detto non mi chiamare nonnì e lei ha risposto va bene perchè tanto non sei neanche degna di essere nonna”. La 44enne che è ai ferri corti con Charlie Gnocchi, ha replicato: “Io già ho chiesto scusa per questa energia marcia. Nella casa se non alzi la voce e non ti fai rispettare le persone ti mettono i piedi in testa. Alzano tutti la voce, nella mia vita privata non sono abituata ad alzare la voce. Non c’è armonia”.