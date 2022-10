Carolina Marconi ai ferri corti con Charlie Gnocchi: “Non mi deve rompere!”

La showgirl venezuelana su tutte le furie si sfoga: “Non sono un robot”

Carolina Marconi una protagonista del seguitissimo reality show di Canale 5, che questa sera farà compagnia al pubblico con una nuova puntata, è ai ferri corti con Charlie Gnocchi con cui ha avuto un litigio di recente. La showgirl venezuelana non è affatto disposta ad avere un chiarimento con il compagno di gioco, visto che si è sfogata facendo sapere di non sopportare il comportamento dello stesso:

“Non sono un robot. Io sono vera, io sono questa, perchè è un gruppo di provocazioni. Devi avere rispetto per le persone!”.



La compagna dell’ex calciatore è scoppiata a piangere: “Ecco chi mi può capire”

Di recente Charlie Gnocchi ha avuto contro parecchi concorrenti del GF Vip 7, a causa di una sua sfuriata. Carolina Marconi nelle scorse ore non ha nascosto il suo immenso dispiacere, e anche se Luca Salatino l’ha invitata a perdonare il conduttore radiofonico ha rivendicato il proprio diritto di prendersi del tempo prima di riavvicinarsi a lui e ad altri gieffini: “Io vengo da una situazione che voglio dare forza alle donne. Stai al posto tuo, devi stare lontano, punto. A me non mi deve rompere le p*ll*. Io stavo scoppiando, stamattina è venuto, scusami, basta che mi sta lontano, cerca di parlare, sono educata, rispondo con educazione ma non sono più la stessa”. La compagna dell’ex calciatore Alessandro Tulli, inoltre ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Wilma Goich, a seguito delle varie discussioni che l’hanno profondamente turbata facendo una precisazione: “Le ho detto non ti chiamo nonnì, non ti ho detto non sei degna di essere chiamata nonnì, mi sono scusata tante volte”. La 44enne dopo aver precisato di aver fatto pace con la cantante, è scoppiata a piangere:

“Cerco di parlare tranquilla, ma anche io ho dei momenti, non capite, soltanto chi ha passato quello che ho passato io mi può capire“.

Carolina Marconi prende le distanze dal conduttore radiofonico: “Non voglio sentirlo nominare”

La showgirl venezuelana che di recente è stata rimproverata da Alfonso Signorini, ha continuato a sfogarsi: “Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Ci vuole educazione!”. La 44enne inoltre ha fatto una richiesta ben precisa alle gieffine che l’hanno consolata: “Basta che non mi parlate di Charlie! Non voglio proprio sentirlo nominare“. Cristina Quaranta le ha dato questo consiglio: “Tu continua a fare il tuo GF Vip, se capisci che ci sono delle persone qua dentro che possono infastidirti o renderti come sei in questo momento basta!”. La compagna dell’ex calciatore è rimasta nella sua decisione, dato che riferendosi al conduttore radiofonico ha precisato: “Basta! Lo sto evitando”.